U frontalom sudaru poginula su dva motociklista: 'Strašan je prizor, čuo se strahovit udarac'

Teška i strašna prometna nesreća dogodila se u nedjelju oko 14 sati na cesti Ruševo - Đakovo, između mjesta Sovski Dol i Paka. U frontalnom sudaru sudarila su se dvojica motociklista i na mjestu poginuli.

- Policija je dojavu o prometnoj nesreći dobila oko 14.10 sati, javio nam je to muškarac koji je automobilom u to vrijeme prolazio tom dionicom ceste. Došlo je do sudara između dva motocikla, obje osobe su na mjestu smrtno stradale. Jedan od motociklista ima 22 godine, a drugi 56 godina.

Očevidom rukovodi Općinski državno odvjetništvo Požega - rekla je Nikolina Janković, glasnogovornica PU Požeško slavonske županije koju smo zatekli na mjestu nesreće, dodavši da će policija izdati priopćenje kada očevid bude gotov.

Neslužbeno smo doznali da je mlađi vozač motocikla s područja Brodsko posavske županije, a drugi stariji s područja Osijeka. Također doznajemo da je nakon što je stariji vozač koji je išao iz smjera Đakova obilazio automobil i izravno se sudario s motociklom kojeg je vozio mladić u smjeru Đakova.

- Čuo se strahoviti udarac. Mjesto nesreće izgleda strašno, to mi je rekao moj sin koji je bio u grupi motocikala koji su se vozili u smjeru Đakova - rekao je muškarac poznanik obitelji poginulog mladića. Da je uistinu tako potvrđuje i činjenica da je policija puno dalje postavila traku čime je spriječeno zbog zavoja da se vidi mjesto nesreće.

Javna je tajna da je ta cesta zbog brojnih zavoja, uspona i nagiba nazvana adrenalinska cesta, da se na njoj mladi natječu koji će zavojem proći većom brzinom, s koljenima diraju asfalt, nerijetko na motociklima nisu sami, o čemu postoje brojni video zapisi na društvenim mrežama.

Državna cesta D-83 na kojoj se dogodila prometna nesreća trenutno je zatvorena zbog očevida, a vozače se upućuje na obilazne pravce.