Otkad je Glinu zadesio razoran potres, gotovo da nema tjedna da ne ispliva neka nelogičnost iz ovog grada.

Teško je nabrojiti sva dosadašnja otkrića koja su podizala obrve čitateljima pa ćemo se usredotočiti na aktualnu situaciju.

Ljudi kojima su srušene kuće i koji žive u kontejnerima ili mobilnim kućicama pored nekadašnjih domova moraju uredno plaćati račune za potrošenu vodu. Međutim, ljudi kojima su srušene kuće i koji žive u kontejnerima na gradskom zemljištu - ne moraju.

Stanovnici kontejnerskog naselja oslobođeni su plaćanja potrošnje jer, kako objašnjavaju iz Vodovoda, njihovi računi se fakturiraju Gradu. Postavlja se pitanje jesu li onda ostali stradalnici u potresu diskriminirani ovakvom odlukom.

Ogromni računi

Jedan od platiša je Dario Lipak, stanovnik glinske Majske ulice, kojem već neko vrijeme dolaze poprilični računi za vodu, iako čovjek živi sam s majkom u mobilnoj kućici kraj nekadašnjeg doma.

- Da, moram je plaćati. Kuća je za rušenje, iza nje sam spojio mobilnu kućicu i živio sam sam do svibnja, kad se uselila majka. Supruga i malena dođu povremeno. Mi malo trošimo, od pet do sedam kubika, ali svejedno dolaze ogromni računi - kaže nam Dario.

Dodaje da ih dobiva od travnja i da su mu od veljače fakturirali oko 70 kubika.

- Poslali su mi dugovanja iako je do prosinca, do potresa, sve bilo plaćeno. Recimo, za travanj mi je stigao račun od 229 kuna. Mjesec dana poslije, stigao je u svibnju račun od 662 kune, s napomenom dugovanja od 707 kuna. Na jednom računu piše da je stanje mjereno 28. veljače, a to je bila nedjelja. Ne znam uopće gdje su mjerili, kuća je za rušenje, a da u centru Zagreba imam praonicu, ne bih toliko potrošio. Spojeni su tu samo wc i sudoper - žali nam se Dario.

Kako kaže, zadnja tri očitanja su bila njegova i vidio je da ima potrošnju od pet do sedam kubika. Požalio se Vodovodu na visoke račune i tražio storniranje, ali nisu prihvatili.

- Nisu mi to uvažili, nego će slati paušal. Ali ja ne želim da se to nagomila, želim platiti koliko potrošim - kaže nam Dario. Ni njemu nije jasno zašto mora plaćati vodu, i to tolike svote, dok oni kojima su kontejneri na gradskom zemljištu, ne moraju.

Javili smo se Ivici Milčiću, direktoru glinskog Vodovoda i upitali ga je li istina da ljudi u kontejnerskom naselju ne plaćaju vodu.

- Da, Grad plaća za one koji žive tamo. To je gradsko zemljište i Grad je naručitelj. Tamo ima jedan sat i to Grad plaća. Mi s tim nemamo ništa, nama Grad to plati - objašnjava Milčić.

Pitamo ga čini li to ostale stradalnike diskriminiranima.

- Ostali su spojeni na svoj sat od zgrade. Ha, čujte, za diskriminaciju. Kontejner je kontejner, kontejnersko naselje je nešto drugo. Onaj koji ima kontejner kraj kuće, on je zasebni potrošač. Ne vidim diskriminaciju - smatra direktor.

"Sat svoje izbroji"

Dobro, a što je s previsokim računima koje dobiva gospodin Lipak?

- Ne znam, ako ima takav sat, sat svoje izbroji. Možda je greška bila u očitanju. Piše da se očitalo u nedjelju? Mislim da tada nismo očitavali, ali ne igra to ulogu. Takav je program, to ne igra ulogu. Znamo nekad staviti datum kad smo obračunavali račun, ne kad smo mjerili. Važno je da račun izađe u tom mjesecu - pojašnjava Milčić i dodaje da im nije u cilju varati potrošače, a ako je netko nezadovoljan ili ako se potkrala greška, može se javiti za provjeru i eventualno storniranje.