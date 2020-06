U Houstonu ispraćaj Floyda

Oko 500 ljudi okupilo se na ispraćaju, koji se održava nakon komemoracija prošli tjedan u Minneapolisu gdje je Floyd ubijen, i Raefordu gdje se rodio

<p>Ispraćaj Georgea Floyda održava se u utorak u Houstonu, u Teksasu, petnaest dana nakon što ga je pritiskom noge na vrat pri privođenju ubio bijeli policajac zbog čega su izbili prosvjedi protiv rasizma i policijske brutalnosti širom SAD-a i svijeta.</p><p><strong>Pogledajte video prosvjeda u Americi: </strong></p><p>- Kada bude pravde za Georgea Floyda, bit ćemo istinski na putu prema rasnoj pravdi u Americi - rekao je demokratski predsjednički kandidat Joe Biden u video poruci koja je prikazana na službi u crkvi. </p><p>On je u ponedjeljak posjetio obitelj Georgea Floyda i izrazio joj sućut.</p><p>- Ne možemo se više okretati od rasizma koji ranjava naše duše", kazao je bivši potpredsjednik iz mandata Baracka Obame, odajući počast tom 46-godišnjem Afroamerikancu.</p><p>- Zbog čega se u ovoj zemlji previše crnih Amerikanaca ujutro diže s mišlju da bi mogli umrijeti samo zbog toga što žive svoj život - upitao se u videu.</p><p>Više demokratskih zastupnika govorilo je u crkvi Fountain of Praise u Houstonu, dajući ispraćaju i političku notu, a propovijed je održao borac za građanska prava, velečasni Al Sharpton.</p><p>- Ovo je više od trenutka u vremenu, ovog je pokret koji utječe na čitavu našu epohu - kazao je teksaški zastupnik Al Green.</p><p>Oko 500 ljudi okupilo se na ispraćaju, koji se održava nakon komemoracija prošli tjedan u Minneapolisu gdje je Floyd ubijen, i Radfordu gdje se rodio.</p><p>- Sada je trenutak da se slavi njegov život - rekla je pastorica Mia Wright u crkvi Fountain of Praise.</p><p>- Možda ćemo plakati, tugovati, ali naći ćemo utjehu i nadu - dodala je.</p><p>George Floyd postao je u čitavom svijetu simbol žrtava rasizma i policijskog nasilja u SAD-u.</p><p>Lijes s tijelom tog 46-godišnjeg Afroamerikanca kojega je ubio bijeli policajac 25. svibnja u Minneapolisu bio je izložen u ponedjeljak u crkvi Fountain of Praise u Houstonu, gradu u kojem je proveo najveći dio svog života. Oko 6000 ljudi odalo mu je tom prigodom počast.</p><p>Na ispraćaj u utorak pozvane su i majka Erica Garnera, Njujorčanina koji je također ubijen u policijskoj intervenciji, kao i obitelj Ahmauda Arberyja, 25-godišnjaka iz Georgije ubijenog u veljači na joggingu.</p><p>Lijes s tijelom Georgea Floyda potom će biti prebačen na obližnje groblje gdje će biti pokopan uz svoju majku koja je preminula prije dvije godine.</p><p>Njujorški gradonačelnik Bill de Blasio rekao je u utorak da će grad preimenovati pet ulica u Black Lives Matter, a njujorška burza održala je 8 minuta i 46 sekundi šutnje, upravo koliko je trajao policijski zahvat nad Georgeom Floydom.</p>