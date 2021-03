U posljednja 24 sata zabilježeno je 1 790 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 9790. Među njima je 1148 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 121 pacijent. Preminulo je 18 ljudi.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježena 265.901 ljudi zaraženih novim korona virusom, od kojih je 5872 preminulo, ukupno se oporavilo 250.239 ljudi, od toga 1 034 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 29.984 ljudi.

Do danas je ukupno testirano 1.519.731 ljudi, od toga 8 291 u posljednja 24 sata. Ukupno je do danas cijepljeno 341.656 ljudi, od kojih je 260.126 cijepljeno s jednom dozom, dok je 81.530 ljudi cijepljeno s dvije doze. Ukupno je do danas utrošeno 423 186 doza cjepiva.

