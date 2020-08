Od 25. velja\u010de 2020., kada je zabilje\u017een prvi slu\u010daj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilje\u017eeno 10.123 ljudi zara\u017eenih novim korona virusom, od kojih je 184 preminulo, a 7212 se oporavilo.

U samoizolaciji je trenutno 8879 ljudi.\u00a0

Do danas je ukupno testirano 166.638 ljudi, od toga je od ju\u010der u 12:15 do danas u 7:45 sati provedeno 922 testiranja.

Iz Nacionalnog sto\u017eera civilne za\u0161tite izvijestili su ju\u010der kako \u0107e od danas priop\u0107enje o stanju s koronom u Hrvatskoj objavljivati u 10 sati. Zbog toga dana\u0161nji brojevi obuhva\u0107aju ne\u0161to kra\u0107e razdoblje, od 12.45 sati u subotu do 7.45 sati danas

U Hrvatskoj 262 novozaraženih!

Nacionalni stožer civilne zaštite odsad će dnevne podatke objavljivati u 10 sati. Danas su u Hrvatskoj zabilježili 262 nova slučaja korona virusa. Preminuo je muškarac (77), a na bolničkom liječenju je 229 ljudi

<p>Od jučer u 12:15 do danas u 7:45 sati zabilježena su 262 nova slučaja zaraze korona virusom te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 2727, izvijestili su iz Nacionalnog stožera civilne zaštite. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nove informacije o broju oboljelih</strong></p><p>Među njima je 229 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 13 pacijenata. </p><p>U bjelovarskoj bolnici preminuo je muškarac (77).</p><p>Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 10.123 ljudi zaraženih novim korona virusom, od kojih je 184 preminulo, a 7212 se oporavilo.</p><p>U samoizolaciji je trenutno 8879 ljudi. </p><p>Do danas je ukupno testirano 166.638 ljudi, od toga je od jučer u 12:15 do danas u 7:45 sati provedeno 922 testiranja.</p><p>Iz Nacionalnog stožera civilne zaštite izvijestili su jučer kako će od danas priopćenje o stanju s koronom u Hrvatskoj objavljivati u 10 sati. Zbog toga današnji brojevi obuhvaćaju nešto kraće razdoblje, od 12.45 sati u subotu do 7.45 sati danas</p>