U Hrvatskoj 312 novozaraženih, strože mjere u još tri županije

U Hrvatskoj je u subotu 312 novih slučajeva korona virusa. Troje ljudi je preminulo izvijestili su iz Nacionalnog stožera civilne zaštite. Od petka su testirali 3415 ljudi

<p>U protekla 24 sata zabilježeno je 312 novih slučajeva zaraze korona virusom, izvijestili su iz Nacionalnog stožera civilne zaštite. Broj trenutno aktivnih slučajeva danas je 2654.</p><p>Preminulo je troje ljudi. </p><p>Na bolničkom liječenju je 211 pacijenata, od toga je na respiratoru 12 pacijenata.<br/> <br/> Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 9861 zaraženi novim korona virusom, od kojih je 183 preminulo, 7024 se oporavilo.</p><p>U samoizolaciji je trenutno 9148 ljudi.</p><p>Do danas je ukupno testirano 165.716 ljudi, od toga 3415 u posljednja 24 sata.</p><p>Na prijedlog stožera civilne zaštite Virovitičko - podravske, Šibensko - kninske i Varaždinske županije, Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske danas je donio 3 Odluke.</p><p>Radi se o ograničenju <strong>svadbenih svečanosti</strong> za <strong><a href="https://civilna-zastita.gov.hr/UserDocsImages/CIVILNA%20ZA%C5%A0TITA/PDF_ZA%20WEB/Odluka%20-%20nu%C5%BEne%20mjere%20-%20Vara%C5%BEdinska%20%C5%BE..pdf">Varaždinsku županiju</a></strong>. U sljedećih 30 dana tamo će smjeti biti najviše 100 ljudi na svadbama. Odluka se primjenjuje od ponedjeljka.</p><p><strong><a href="https://civilna-zastita.gov.hr/UserDocsImages/CIVILNA%20ZA%C5%A0TITA/PDF_ZA%20WEB/Odluka%20-%20nu%C5%BEne%20mjere%20-%20VP%C5%BD.pdf">Viovitičko-podravska županija</a></strong> je pak ograničila svadbene svečanosti na 14 dana i tamo će smjeti biti najviše 50 ljudi. Odluka se primjenjuje od ponedjeljka.</p><p><strong><a href="https://civilna-zastita.gov.hr/UserDocsImages/CIVILNA%20ZA%C5%A0TITA/PDF_ZA%20WEB/Odluka%20-nu%C5%BEne%20mjere%20-%20%C5%A0K%C5%BD.pdf">Šibensko-kninska županija</a></strong> od ponedjeljka uvodi niz mjera. Na svadbama će moći biti 50 ljudi, a proslave mogu trajati do 2 sata. Iznimno, može biti prisutno do 100 ljudi, a takve proslave mogu biti u prostoju koji može redovno imati proslave za najmanje 300 puta više ljudi. Na pogrebima može biti 50 ljudi, nema izražavanja sućuti bliskim kontaktom. Maske su obavezne u svim zatvorenim prostorima u kojima se obavljaju javne ili gospodarske djelatnosti te odvijaju manifestacije, kulturni ili drugi programi, vjerska ili druga društvena okupljanja. Zabranjeni su posjeti domovima za starije.<br/> </p>