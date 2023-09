U Hrvatskoj 373 ljudi zaraženih koronom, a ovo su privremene preporuke HZJZ-a za cijepljenje

U posljednjih sedam dana zabilježeno je 237 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj na dan 18.9. ukupno 373. U posljednjih sedam dana preminulo je 14 osoba, javlja Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Kako navode, od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 1.275.071 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 18.332 preminulo, ukupno se oporavilo 1.256.366 osoba od toga 220 u posljednjih sedam dana. U samoizolaciji je trenutno 65 osoba. Do danas je ukupno testirano 5.633.921 osoba, od toga 2.422 u posljednjih sedam dana.

Privremene preporuke za cijepljenje

(Objavu HZJZ-a prenosimo u cijelosti)

Dolaskom jeseni očekuje se pojačan intenzitet cirkulacije SARS-CoV-2 virusa, što za osobe starije životne dobi i osobe s kroničnim bolestima predstavlja zdravstveni rizik. U Hrvatskoj i brojnim drugim zemljama EU, od kraja kolovoza 2023. zamjećuje se postupan porast broja oboljelih od COVID-19. Među identificiranim podvarijantama virusa, najčešće se nalaze XBB.1.5 i njemu slične podvarijante. S obzirom na to da je tijekom 2022. godine i početkom 2023. godine cirkulacija omikron varijante bila vrlo intenzivna, a nefarmaceutske mjere u zajednici bile postupno popuštane i ukinute u proljeće 2022. godine, malo je vjerojatno da je netko uspio izbjeći infekciju SARS-CoV-2 virusom, bilo kao asimptomatsku, oligosimptomatsku, ili s razvojem bolesti u punom kliničkom obliku. Međutim, zaštita stečena prirodnom infekcijom, kao i zaštita stečena cijepljenjem postupno slabi i pojavljuju se podvarijante virusa koje dijelom mogu izbjeći ranije stečenu zaštitu, osobito kada ta zaštita s vremenom oslabi. Iz tog razloga, smatra se da je za veliku većinu osoba kojima je cijepljenje preporučljivo, a preporučljivo je osobama s povećanim rizikom od razvoja teških oblika bolesti COVID-19, dovoljno primijeniti ujesen samo jednu dozu cjepiva, neovisno o tome jesu li osobe ranije cijepljene te neovisno o tome jesu li preboljele COVID-19 ili ne. Tijekom rujna i listopada, Hrvatskoj se isporučuje varijantno mRNA cjepivo temeljeno na XBB.1.5 podvarijanti virusa SARS-CoV-2, a koja se očekuje da će dominirati u jesen/zimu 2023. godine. Također, dostupna su i mRNA cjepiva temeljena na BA.4/5 podvarijantama, za koje se također očekuje da će pružitisolidnu zaštitu od prevladavajućih XBB.1.5 podvarijanti. Dostupna su cjepiva za sve dobne skupine od 6 mjeseci nadalje, a formulacija cjepiva koje se primjenjuje ovisi o dobi.

Cijepljenje je ovu jesen preporučljivo osobama koje pripadaju sljedećim kategorijama stanovništva:

a) osobe od 65 godina životne dobi i starije,

b) korisnici domova za starije osobe te institucija za njegu kroničnih bolesnika (bez obzira na dob,

uključujući i djecu), kao i radnici domova za starije osobe te institucija za njegu kroničnih bolesnika

c) osobe, uključujući i djecu, s kroničnim oboljenjima, posebice oboljenjima srca i pluća, posebno djecu s

oštećenom plućnom funkcijom (cistična fibroza, kronična astma, bronhopulmonalna displazija) i s

kongenitalnim manama

d) odrasli i djeca s kroničnim bolestima metabolizma (uključujući dijabetes melitus), kroničnim bolestima

jetre, kroničnim bolestima bubrega, hemoglobinopatijama i oštećenjem imunološkog sustava

(uključujući HIV infekciju)

e) trudnice

f) zdravstveni djelatnici / osoblje u jedinicama intenzivne skrbi, odjelima s posebno osjetljivim bolesnicima

(npr. hematološki i onkološki odjeli) i hitnim bolničkim prijemima

Iznimke od pravila da se primjenjuje samo jedna doza cjepiva, u svrhu primarnog cijepljenja ili docjepljivanja su

sljedeće kategorije stanovništva:

a) odrasle osobe i djeca od pet godina starosti nadalje, koje zbog osnovne bolesti ili terapije imaju stanje

teške imunosupresije. Ove osobe trebaju primiti dvije jesenske doze cjepiva s razmakom od tri mjeseca,

također neovisno o ranijem preboljenju ili cijepljenju, a primitak prve jesenske doze preporučuje šest

mjeseci nakon primitka zadnje doze ii preboljenja u osoba koje su cijepljene ili preboljele COVID-19

b) djeca od šest mjeseci do četiri godine starosti, koja nisu preboljela COVID-19 i nisu primarno

cijepljena, a pripadaju kategorijama za koje je cijepljenje preporučljivo (štićenici institucija za njegu

kroničnih bolesnika; koja imaju kronične bolesti, posebice bolesti s oštećenom plućnom funkcijom

(cistična fibroza, kronična astma, bronhopulmonalna displazija) i s kongenitalnim manama; i s kroničnim

bolestima metabolizma (uključujući dijabetes melitus)) trebaju primiti dvije doze cjepiva formulacije

primjerene za tu dob, s razmakom od osam tjedana.

c) djeca od šest mjeseci do četiri godine starosti, koja nisu preboljela COVID-19 i nisu primarno

cijepljena, a koja zbog osnovne bolesti ili terapije imaju stanje teške imunosupresije, trebaju primiti tri

doze cjepiva na način da se druga doza primijeni 3-4 tjedna nakon prve, a treća doza najmanje osam

tjedana nakon druge doze