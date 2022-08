U Hrvatskoj oblačno uz poneki pljusak: U Dalmaciji jaka bura

U Hrvatskoj će u srijedu biti uglavnom promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, a mjestimice će pasti i malo kiše, dok je na jugu Dalmacije moguć još poneki pljusak, objavio je Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Na Jadranu barem djelomice sunčano, ali i dalje uz mogućnost za poneki pljusak, ponajprije na krajnjem jugu.

U unutrašnjosti promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, a mjestimice će pasti i malo kiše.

Ujutro na kopnu ponegdje magla. Vjetar na kopnu većinom slab, ponegdje umjeren sjeveroistočni.

Na Jadranu će puhati umjerena bura, podno Velebita mjestimice i jaka s olujnim udarima te sjeverozapadnjak, u Dalmaciji ponegdje i jugozapadnjak.

Najviša dnevna temperatura od 23 do 27 stupnjeva Celzija na kopnu te od 27 do 32 stupnja Celzija duž obale i na otocima.

Za područje Zapadne obale Istre, Riječke regije, Kvarnera i Kvarnerića te Sjeverne Dalmacije upaljen je žuti meteoalarm što ukazuje da je zbog pojačane bure vrijeme potencijalno opasno.

Četvrtak

Na Jadranu pretežno sunčano i uglavnom suho. U unutrašnjosti djelomice sunčano, ali uz povremeno više oblaka ponegdje će biti kiše, osobito popodne moguće i grmljavine.

Ujutro je na kopnu mjestimice moguća magla. Vjetar većinom slab, a na Jadranu mjestimice umjerena bura, podno Velebita i jaka, lokalno s olujnim udarima, a poslijepodne sjeverozapadnjak, u Dalmaciji ponegdje i jugozapadnjak.

Najniža temperatura zraka od 14 do 18, na Jadranu od 20 do 25, a najviša od 25 do 30, duž obale i do 32 °C.

Najčitaniji članci