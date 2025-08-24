Obavijesti

NOVI INCIDENT

U Hrvatskoj ponovno pretukli slovenske turiste: U sukobu u Umagu četvero je ozlijeđenih

Piše HINA, Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
U Hrvatskoj ponovno pretukli slovenske turiste: U sukobu u Umagu četvero je ozlijeđenih
ILUSTRACIJA | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Nakon utvrđivanja svih okolnosti protupravnih ponašanja, policija  će protiv počinitelja poduzeti odgovarajuće mjere, dodaje se.

Četvorica slovenskih državljana ozlijeđena su u fizičkom sukobu koji se noćas dogodio u jednom ugostiteljskom objektu na području Umaga, a policija je utvrdila identitet svije osobe koje se dovode u vezu s tim događajem, izvijestila je u nedjelju Policijska uprava istarska.

Umaška policija u nedjelju oko 1.30 sati zaprimila je dojavu Hitne medicinske pomoći o ozlijeđenom muškarcu u ugostiteljskom objektu na području Umaga. Utvrđeno je kako je riječ o 32-godišnjem slovenskom državljaninu koji je lakše ozlijeđen u sukobu, dok su još trojica slovenskih državljana zadobila ozljede, ali su odbili liječničku pomoć. 

PROZOR U DVORIŠTE Bez turizma smo pokojnici, ali turiste deremo bezočno
Bez turizma smo pokojnici, ali turiste deremo bezočno

"Policijski službenici utvrdili su identitet dvije osobe koje se dovode u vezu s događajem, odnosno s ozljeđivanjem slovenskih državljana. U tijeku je kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdilo je li još osoba sudjelovalo u sukobu te ujedno utvrdile sve okolnosti događaja", navela je PU istarska.

