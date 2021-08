Amerikancima koji su preboljeli Covid-19, i sad ih muče dugotrajne, teže posljedice post-Covida, bit će priznat svojevrsni invaliditet, i imat će pravo na pomoć, primjerice u trgovini; prvenstvo u čekaonicama, a dat će im se i duže vrijeme za pisanje testova u školama i na fakultetima - objavio je američki predsjednik Joe Biden.

Napisane su i smjernice o "dugotrajnom Covidu", koji u nekim slučajevima, u SAD-u ih je čak 23 posto, ostaje iza infekcije uzrokovane korona virusom. U njima je navedeno što je "dugotrajni Covid", koje sve simptome može imati te tko sve, zbog posljedica Covida, ima pravo na pomoć u svakodnevnom životu. Između ostalog, zbog poremećaja s pamćenjem i koncentracijom nakon preboljenja Covida-19, učenici i studenti imaju sad pravo na nešto dulje trajanje ispita.

POGLEDAJTE VIDEO Korona mjere na Jadranu

U Hrvatskoj je kroz post-Covid ambulante prošlo preko 23.000 onih koji su preboljeli infekciju Covida-19. U lakšim slučajevima, još ih tjednima pa i mjesecima poslije muči pojačani umor, gubitak okusa i mirisa, nesanica, glavobolja, dekoncentracija, bolovi u mišićima i otežano disanje do, u najtežim slučajevima, teških oštećenja pluća, posebno kod onih kojima je trebao respirator.

U KB Dubrava je obrađeno 2700 post-Covid pacijenata, pulmologija KBC-a Split ih je imala oko 1800, a ukupno ih je u cijeloj bolnici bilo i tri tisuće, ambulante za ove slučajeve postoje i u mnogim drugim bolnicama. Što je više preboljelih, više je i post-Covida, sad oko sedam posto od ukupno 350 tisuća onih koji su preboljeli. Liječnici ne znaju pouzdano što čeka one koji su imali najtežu kliničku sliku.

- Mogu imati jako izražene promjene na plućima, fibroze. Simptomi su nedostatak zraka, smanjena količina kisika u krvi, pa dio bolesnika ide kući s aparatom za kisik, terapija može potrajati i mjesecima. Što će se događati onima koji su imali teški Covid, i nastale su velike plućne promjene, ne možemo pouzdano reći. Takvi bolesnici mogu biti i kandidati za transplantaciju pluća, ističe pulmolog iz KBC-a Rijeka mr.sc. Željko Kupanovac.

Svi koji imaju oštećenje pluća su nakon Covida podložniji, dodaje, običnim upalama pluća, kao i opasnom stvaranju ugrušaka u krvi, koji mogu stići do pluća.

- Opsežne plućne promjene koje vidimo na snimkama sliče situaciji kao kad smo imali teške oblike tuberkuloze pluća. Ti su pacijenti ostajali trajni invalidi, ali su uspijevali izgurati normalan životni vijek. Što će se događati s bolesnicima koji su preboljeli teški Covid i velike plućne promjene, još ne možemo reći. Unutar pulmologije postoji skupina bolesti u kojoj fibroza nastaje iz čistog mira, a ima progresivni tijek, i takvi bolesnici mogu biti kandidati za transplantaciju pluća. Hoće li oni imati jednokratno oštećenje pluća uzrokovano korona virusom, koje će i za više godina biti nepromijenjeno, ili će pak doći do pogoršanja - ne znamo, jer i za ovu bolest znamo manje od dvije godine, upozorava mr.sc. Kupanovac.

Pulmolog, koordinator za skrb o post Covid bolesnicima u KBC Split dr. Vide Popović otkriva i kako imaju velik broj pacijenata koji su dugo bili na respiratoru pa im je zbog cijevi u dušniku nastalo divlje tkivo koje značajno sužava dušnik, i predstavlja opasnost.

- Njih se ne može ponovno intubirati u slučaju takve potrebe, zato problem treba što prije riješiti nekim od mogućih zahvata, ističe dr. Popović. Kod blažih slučajeva post-Covida, na što upozorava i njegov riječki kolega, nema puno patoloških nalaza, iako se ljudi žale na otežano disanje i slične simptome. Dio simptoma je i psihosomatski.

- No najčešći su post-Covid simptomi s kojima se u ambulanti susrećemo lupanje srca, tahikardija, teško disanje - na kraju uglavnom sve bude u redu, tegobe polako jenjavaju, no utječu na kvalitetu života.Samo smo od 1. veljače do 1. kolovoza na pulmologiji obradili 1800 slučajeva, napominje dr. Popović