U Hrvatskoj za vikend otvaraju 4 skijališta: Pogledajte cijene

Nakon neobično toplog prosinca i početka siječnja, posljednjih dva tjedna napokon se pojavila prava zima i diljem Hrvatske pao je snijeg.

Nakon što je napadalo dovoljno snijega u Hrvatskoj su otvorena četiri skijališta.

U subotu 28. siječnja 2023. godine, počinje sezona skijanja na Skijalištu Sljeme čije će staze biti otvorene za građanstvo svaki dan od 09:00 do 16:00 sati.

Svi koji posjeduju axess ski karte od prošle i pretprošle godine mogu ih sami puniti putem on-line prodaje. Cijene dnevnih karata radnim danima su 9,29 eura za odrasle, 5,31 euro za djecu do 15 godina te 6,64 eura za skijaše iznad 65 godina. Subotom, nedjeljom i blagdanima cijene su 13,27 eura za odrasle, 6,64 eura za djecu do 15 godina te 9,29 eura za skijaše iznad 65 godina.

Na Platku kod Rijeke otvorene su staze Radeševo 1, Turistička i Baby staza dok bi se za vikend trebale otvoriti sve staze, a to znači Radeševo 1, Radeševo 2, Zavoj 19, Turistička, Pribeniš, Tešnje i Baby staza kao i sanjkališta.

Kao i prethodnih godina, noćno skijanje je utorkom i petkom od 19 do 22 sata, te četvrtkom dnevno-noćno skijanje od 12 do 20 sati, kad god to vremenski uvjeti budu omogućavali. Dnevno skijanje i radno vrijeme žičare, vučnica i traka je svakim danom od 9 do 16 sati. Blagajna se otvara u 8 sati, a za noćno skijanje utorkom i petkom u 18 sati. Cijene karata možete pogledati OVDJE.

Skijalište Čelimbaša kod Mrkoplja otvara se ovu subotu. Radno vrijeme je od 9 do 16 sati, a cijene karata su sljedeće: poludnevna 10 €, cjelodnevna 15 €.

Skijalište u Ogulinu bit će spremno za vikend, a karte se ne naplaćuju.

