'Čim je pao snijeg, odmah smo dojurili uživati na Čelimbašu'

I lani smo bili ovdje, a ove sezone smo prvi puta na snijegu. Dugo smo ga čekali i sada kada su ovdje u Gorskom Kotaru pale prve ozbiljnije količine snijega odmah smo dojurili da barem malo uživamo u zimskim radostima koje obožavamo, rekao je Tomislav koji se u subotu iz Zagreba sa sinom Davidom (6) uputio na goransko sanjkalište Čelimbaša u Mrkoplju.

Naime, u subotu je otvoreno sanjkalište, dok se skijalište još uvijek priprema jer još nema dovoljnih količina snijega. U Mrkoplju se tijekom ove zimske sezone bio zadržao tek nakratko u prosincu kada je još bilo radilo sanjkalište, no uslijed toplog vremena se otopio. Tijekom proteklog tjedna napadalo je petnaestak centimetara novog snijega čime su se stvorili uvjeti za pripremu i otvorenje sanjkališta. Brojne obitelji iz cijele Hrvatske jedva su dočekale da mogu uživati barem u nekim aktivnostima na snijegu i u subotu su pohitale na sanjkalište iako su se temperature spuštale i do pet stupnjeva ispod nule i puhao je vjetar.

I obitelj iz Fužina je požurila na sanjkalište koje je tek otvorilo svoje vrata.

- Do sada nije bilo snijega i stigli smo čim su se stvorili prvi uvjeti i otvorili su sanjkalište. Cijela obitelj je tu, mama, tata, suprug, dvogodišnji sin i naš pas. Sin Luka obožava snijeg kao i sva djeca, a mislim da u igrama na snijegu isto tako uživaju djed i baka sa svojim unukom. Jako je lijepo i uživamo, a zasada nam ne smeta niti velika hladnoća. - govori Silvija iz Fužina. Došla je i Amalija iz Samobora koja na zimovanju uživa sa suprugom i trogodišnjim sinom Mihaelom.

- Prvi puta smo na Čelimbaši i odlično je. Jedva smo dočekali da padne snijeg. Hladno je, ali je super. Barem nešto radi - rekla je Amalija. A snijega su se zaželjeli i Dalmatinsci.

- Nama je super. Malo je hladno, ali uživamo. Inače smo iz Dalmacije iz Zadra i nama je potrebno malo snijega. Djeci je malo hladno no moraju se malo priviknuti na hladnoće. Inače barem jednom godišnje odemo na sanjkanje, no od ove sezone ćemo to češće prakticirati, samo da bude snijega. Dugo smo ove godine čekali snijeg i čim je pao odmah smo odlučili ovdje ostati nekoliko dana u iznajmljenoj kućici. Super je mjestašce kao i cijeli Gorski kotar koji je prekrasan, a na sanjkalištu je i odličan restoran u kojem se jako je jako dobra ponuda jela i pića. - govori Rina koja na sanjkalištu uživa sa suprugom Hrvojem i sedmogodišnjom kćerkom Klarom.

