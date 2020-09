U Hrvatskoj su najzaraženiji srednjoškolci, a ukupno je 54 djece završilo u bolnici

<p>Krenula je školska godina, a unatoč tri modela nastave korona virus ipak se probio u neke škole. Tako je u Osnovnoj školi u Đurmancu čak 104 učenika u samoizolaciji zbog pozitivna tri djelatnika. I dok neki smatraju kako djeca ipak najlakše prebole korona virus, drugi su razmišljanja da djecu treba posebno zaštiti jer su posljedice virusa neistražene. </p><p><strong>Pogledajte video: Kako održavati platnene maske? </strong></p><p>Prema podacima HZJZ-a, kako saznaje <strong><a href="https://www.vecernji.hr/vijesti/prvi-podaci-o-najmladima-koronavirusom-zarazena-1054-djeteta-54-zavrsila-u-bolnici-1431357">Večernji list</a></strong>, od početka pandemije do 9. rujna u Hrvatskoj je ukupno oboljelo 1054 djece u dobi do 18 godina. Od ukupnog broja njih 268, odnosno 25,43 posto su djeca s kroničnim bolestima i drugim zdravstvenim teškoćama, a hospitalizirano je 26 (9,70 posto) djece s kroničnim bolestima i zdravstvenim teškoćama.</p><p><strong>Djeca s kroničnim oboljenjima </strong></p><p>Među oboljelom djecom s kroničnim bolestima i zdravstvenim teškoćama njih 172 liječilo se kod kuće, a 70 ih je još aktivno bolesno. Iz HZJZ-a poručuju kako su najčešće bila hospitalizirana djeca s bolestima dišnog sustava u anamnezi. </p><p>Od 26 hospitalizirane djece s kroničnim bolestima i zdravstvenim teškoćama, njih deset imalo je bolesti dišnog sustava, petero bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnoga tkiva, četvero prirođene malformacije, deformitete i kromosomske abnormalnosti, a troje maligne bolesti. Tu su također bile bolesti cirkulacijskog sustava, potom bolesti krvi i krvotvornog te imunosnog sustava, bolesti genitourinarnog sustava, bolesti živčanog sustava, te mentalne poremećaje i poremećaje u ponašanju. Najčešće su bila hospitalizirana djeca s bolestima dišnog sustava u anamnezi. </p><p>Od početka pandemije ukupno je hospitalizirano 54 djece, a gotovo polovica djece koja su oboljela od korona virusa bili su srednjoškolci. U dobi od 15 do 18 godina zaraženo je bilo 495 djece od ukupno 1054 djece. Nakon srednjoškolaca, više nego dvostruko manje bilo je zaraženo djece od 10 do 14 godina, njih 195, djece do 4 godine bilo je zaraženo 194, a najmanje zaražene djece bilo je u dobi od 5 do 9 godina – 170.ž</p><p><strong>Razlika po spolu </strong></p><p>Do 9. rujna u Hrvatskoj je više zaraženih djevojčica, 550, te 504 dječaka. Više zaraženih dječaka bilo je jedino u dobi od 10 do 14 godina, 106, a djevojčica 89, dok je u dobi od 15 do 18 godina bilo zaraženo 276 srednjoškolki i 219 srednjoškolaca.</p><p>Podaci HZJZ-a o zaraženoj djeci s kroničnim bolestima prikupljeni su temeljem trenutačno dostupnih podataka iz baza CEZIH (Centralni zdravstveni informacijski sustav RH) i BSO (Bolnički statistički obrazac), piše <strong><a href="https://www.vecernji.hr/vijesti/prvi-podaci-o-najmladima-koronavirusom-zarazena-1054-djeteta-54-zavrsila-u-bolnici-1431357">Večernji list</a>.</strong></p><p> </p><p> </p><p> </p>