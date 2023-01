U Hrvatsku stigao uređaj koji spašava živote: 'Do tumora na plućima vodi nas poput GPS-a'

Rak pluća je vodeći zloćudni uzrok smrti u Hrvatskoj, godišnje uzme oko tri tisuće života - cijelo jedno omanje hrvatsko mjesto. I tako svake godine. Pandemija je, samo naizgled, smanjila broj tumora općenito, no to je varka - za 20 do čak 30 posto smanjio se samo broj postavljenih malignih dijagnoza jer su ljudi manje odlazili na sistematske preglede i kontrole. Zapravo je broj oboljelih u porastu. Samo nas preventiva može spasiti od još veće smrtnosti, čemu služe nacionalni pozivi na preventivne preglede dojke, debelog crijeva, pluća, na ginekološki pregled, i ostale. Na kontroli pluća dosad je bilo 13.000 osoba, u četiri posto slučajeva nalaz je pokazao sumnju na tumor.