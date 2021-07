Imunolog Zlatko Trobonjača s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci izjavio je da oni ljudi koji su primili dvije doze cjepiva ne bi trebali strahovati od delta-soja. Dvije doze Pfizerovog cjepiva štite 90% od delta-soja. Oni pak koji su primili jednu dozu neće ih toliko štititi, svega 35%, pa bi trebalo razmisliti da se ritam cijepljenja drugom dozom malo ubrza, odnosno da se ne čeka mjesec i pol dana.

- Oni koji su preboljeli Covid, također imaju zaštitu. Protutijela koja su stvorili u prethodnoj infekciji, štite ih od delta-soja, međutim ne u tolikoj razini, budući da je ovaj virus donekle imunoevazivan. To znači da on može izbjegavati postojeće imunosti, kazao je Trobonjača.

Istaknuo je da je južnoafrički soj daleko najimunoevazivniji i najviše može izbjegavati postojeće imunosti, a delta-soj ipak nešto manje.

- Dogodit će se da oni koji su cijepljeni, koji su preboljeli Covid, ako dođu u kontakt s delta virusom, razboljet će se ponovno, ali neće vjerojatno oboljeti od težih bolesti. To se događa i u Velikoj Britaniji - ljudi koji su se reinficirali, ne oboljevaju od teže bolesti, nema povećanog broja hospitalizacije i većeg broja smrtnosti, dodaje.

Na pitanje može li koronavirus postati još opasniji i zarazniji kazao je da se to može dogoditi samom činjenicom da se u velikoj mjeri širi diljem svijeta.

- Primijetilo se prije da su se iste mutacije pojavile u različitim dijelovima svijeta, pa se onda pomislilo da virus možda i nema neki veliki repertoar mutacija koje može ostvariti u smislu veće infektivnosti ili izbjegavanja postojeće imunosti, nego da je taj repertoar dosta ograničen. Npr. 484 mutacija zabilježena je u virusima koji su nastali u različitim dijelovima svijeta. Međutim, po ovom indijskom soju možemo vidjeti da to i nije tako, već da je ovaj virus pronašao neke nove mutacije s kojima povećava značajno svoju infektivnost s jedne strane, a s druge strane barem u određenoj mjeri izbjegava i postojeće imunosti, istaknuo je Trobonjača.

Nove varijante virusa uvijek će nastajati zbog velikog broja ljudi koji su inficirani u svijetu i trajanja epidemije. To su dva odlučujuća faktora u nastajanju novih virusnih varijanti.

- To se može spriječiti samo na način da se smanji broj inficiranih ljudi u svijetu i da se time dakako skraćuje trajanje epidemije. Jedini način da se to postigne jeste procijepljivanje ljudi. Ova mutacija u Indiji je nastala samo zbog toga što je dnevno inficiranih bilo 300.000 do 400.000, a stvarni broj je i veći, kazao je za HRT.

Pandemiji možemo stati na kraj primjenom protuepidemijskih mjera i cijepljenjem, istaknuo je.

- Nove ili treće mogućnosti nemamo. To su jedine mjere ili načini koje možemo koristiti. Mjere u epidemiji koje mogu djelovati su one protuepidemijske, pitanje je samo jesu li one odgovarajuće. Naše službe jedine znaje koje su to i one ih primjenjuju. Na koncu, vidjeli smo da su dale rezultate. Ova dobra epidemijska slika koju imamo sada, rezultat je mjera i kampanje cijepljenja.

Govorio je i o tome treba li uzimati više uzoraka za promatranje i analizu. Kaže da je danas 2% uzetih uzoraka pozitivno i da je to daleko ispod 10% ili 5% koji se uzimaju kao neka mjera.

- Drugim riječima, po ovoj logici možemo vidjeti da je uzet dovoljan broj uzoraka i da su podaci s kojima raspolažemo jedna realna slika epidemije, rekao je Trobonjača.

- U idućim tjednima možemo očekivati potpuno prevladavanje delta-soja. On je infektivniji za oko 40% u odnosu na britanski soj. On će se širiti i po toj logici možemo zaista i očekivati da će doći do povećanog broja novoinficiranih ljudi. Hoće li to biti neki četvrti val epidemije, to još nije sigurno. Ali bit će skok u broju novoinficiranih, jer je ovaj soj daleko infektivniji od britanskog. Sigurno je da će se tada morati uvesti oštrije protuepidemijske mjere, izjavio je.

Velika opasnost, kaže, je da će zemlje iz koje nam dolazi veliki broj turista vjerojatno će staviti određene regije naše zemlje "u crveno", a to bi moglo opasno ugroziti ovu turističku sezonu.

Smatra da bi procijepljenost s obzirom na delta-soj, kako bismo se svi osjećali sigurnijie, trebala iznositi i više od 80%, odnosno oko 85%.

- S obzirom da se radi o visokoinfektivnom soju, mi s ovim postotkom cijepljenih koji je manji od 50% ne možemo biti zadovoljni. Jedino što možemo učiniti je da pristupe cijepljenju, kazao je.

Očigledno je da postoje određene grupe ljudi koje kaže da cjepiva nisu dobra, da nas truju, rekao je Trobonjača. Istodobno postavlja pitanje - kako to da se životni vijek u posljednjih 30-40 godina povećao za 10 ili 15 godina.

- Danas ljudi u prosjeku žive duže od 80 godina. Očigledno je da lijekovi i cjepiva dobro djeluju. Da su to otrovi, oni bi skraćivali život. Treba vjerovati u znanost i tehnologiju. Nema smisla sumnjati u dobrobit cjepiva. Ljudi imaju dobrobit od toga, naglasio je.

Govoreći o procjepljivanju djece starije od 12 godina, kazao je da djeca dobro podnose cijepljenje i da ih treba cijepiti. Tvrdi da bi trebala ući u "fond kolektivne imunosti" kako bi eliminirali epidemiju.