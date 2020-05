'U interesu građana je da ova najkorumpiranija Vlada ode'

Dok je premijer Andrej Plenković na konferenciji za novinare pričao o uspjesima svoje Vlade nakon što je danas i službeno raspušten 9. saziv Sabora, predsjednik SDP-a Davor Bernardić je u otprilike isto vrijeme na RTL-u u emisiji RTL Danas pričao kako je ovo najkorumpiranija Vlada u povijesti RH.

Na samom početku odgovorio je smatra li da su Zagrepčani pogođeni potresom izdani jer je SDP glasao za raspuštanje Sabora.

- Ne, jer je jasno da ova Vlada to neće napraviti i u interesu je građana Republike Hrvatske da ova najkorumpiranija Vlada ode što prije - kazao je Bernardić.

Znači li to da je HDZ sam odlučio napraviti Zakon o obnovi?

- Apsolutno. Jedan od prioriteta nove SDP-ove Vlade u Restart koaliciji jest obnova Zagreba. Želimo je iskoristiti za povratak ljudi u domove, ali i za veliki investicijski ciklus. Obnovit ćemo Zagreb tako da bude jedan od najljepših gradova u Europu. U ovom Zakonu je čitav niz nedostataka, ali iznimno je važno vratiti ljude u domove - kazao je Bernardić.

Premijer Plenković je rekao da nije imalo smisla donositi zakon na brzinu, a šef SDP-a je i u tome vidio priliku za novu kritiku.

- Ono što smo gledali u posljednje četiri godine, vidimo u toj izjavi. Konstantno skrivanje iza nekoga, iza suradnika... koji su bilo "umočeni" u korupciju. Kad formiramo vladu, uputit ćemo zakon u proceduru i napravit ćemo Zagreb jednom od najljepših europskih metropola, a najvažnije je ljude vratiti u domove.

Posljednja sjednica Sabora je pomalo sličila na cirkus. Zastupnik SDP-a Gordan Maras je hodao s transparentom po sabornici pa i poklonio kacigu Gordanu Jandrokoviću nazvavši ga rektalnim alpinistom, a bilo je tu i ostalih zastupnika koji su očito htjeli ostati zapamćeni. No, Bernardić i dalje brani svog kolegu.

- On je bio slikovit, ali jasno je upozorio na to da su građani Zagreba i okolice ostavljeni na cjedilu od strane ove Vlade. Nažalost, u posljednje četiri godine nagledali smo se svega, da predsjednik Sabora naziva ljude šibicarima ili smećem. To nije dobra klima, u kojoj nisam sudjelovao samo ja i to treba mijenjati. Što se tiče mog konkretnog slučaja, on je zbog tužbe preseljen iz javnog prostora u pravni prostor, odnosno, predmet Suda. Zato to nemam namjeru više komentirati.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Otkrio je i protiv čega se njegova stranka bori.

- Ono čega smo u SDP-u svjesni jest mijenjati stvari, a jedan od načina jest tako da se borimo protiv negativnih pojava u društvu. Građanima je muka od ove vlasti, od korupcije, ozračja koje stvara atmosferu kao da se ništa ne može promijeniti. Koronakriza pokazala je da Hrvatskoj treba restart.

Za kraj se osvrnuo i na komentare HDZ-a da su SDP-ovci nepristojni i bezobrazni.

- Mogu im samo poručiti da građani ne žele da ih vode optuženici u različitim aferama. Koji ne mogu dokazati otkud im nekretnine, zemljište, imovina... To su prvi Plenkovićevi suradnici. Protiv korupcije ćemo se boriti svim oružjima. Silovatelji i ubojice neće biti na slobodi. Potrudit ćemo se da država bude što bliže građanima i ova kriza pokazala je da čekanja na šalterima nisu potrebni. S druge strane, digitalizacija pokazat će put prema transparentnosti - zaključio je Bernardić.

Tema: Hrvatska