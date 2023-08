U Istri palo i 100 litara kiše, u Poreču imali 30 intervencija, DHMZ šalje novo upozorenje

Više od trideset intervencija, uglavnom radi ispumpavanja vode nakon nevremena, imali su vatrogasci tijekom ponedjeljka prijepodne na području Umaga i Poreča, no veće štete nisu zabilježene i nitko nije stradao, izjavio je za Hinu županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac.

- Intervencija vatrogasaca je bilo podosta, no uglavnom se radilo o ispumpavanju vode te uklanjanju grana s prometnica. Na nekim dionicama na području Umaga, Buja, Novigrada i Poreča došlo je do sitnih odrona, ali oni nisu bili tolikih razmjera da bi bio obustavljen promet - rekao je Kozlevac.

Prema podacima istarskog meteo portala Istramet na dijelu zapadne Istre palo je lokalno i do 100 milimetara kiše a središte ciklone trenutno je u Ligurskom moru (Genovski zaljev).

Na području Umaga pao je više od 60 mm kiše, u Novigradu i Taru više od 75 mm, a u dva sata zabilježeno je čak deset tisuća munja.

U Puli se podigla razina mora, pa su automobili u prvom redu do mora "lagano zaplivali", dok je istovremeno, izražen kišni val uz prolazno izražen vjetar zabilježen na potezu od Poreča do Umaga gdje je palo do 25 mm kiše.

U nastavku dana očekuje se slično vrijeme, a uslijed približavanja ciklonalnog centra glavninu nestabilnosti tek se očekuje, ističe se.

- Na moru južno od Pule formira se novo grmljavinsko nevrijeme koje će se slijedećih sati premještati prema sjeveru uglavnom preko središnje i istočne Istre, a zahvatit će i dio Kvarnera - navode u kratkoročnom upozorenju DHMZ-a.