U Istri se spojili nebo i zemlja, sve nas očekuje lošije vrijeme

Nakon iznadprosječno toplog razdoblja stabilnog vremena, Hrvatsku će pogoditi hladna fronta. DHMZ je još jučer putem Meteoalarma za kopneno područje Istre i Kvarnera izdao dva narančasta upozorenja.

Prvo označava mogućnost obilnih kiša, a drugo na mogućnost grmljavinskog nevremena. Također, zapadnu Istru očekuje bura koja bi trebala doći krajem dana u četvrtak.

Kako to danas izgleda u Istri, pogledajte u dvije snimke koje je objavio IstraMet:

Što se tiče upozorenja za danas, Meteoalarm je narančasta objavio za riječku regiju, gospićku regiju, kninsku regiju i splitsku regiju.

U vremenskoj prognozi za sutra, DHMZ najavljuje 'pretežno oblačno s kišom, vjetrovito te osjetno svježije vrijeme'.

- Kiša će biti češća i izraženija u Dalmaciji gdje je moguće grmljavinsko nevrijeme. Prijepodne postupni prestanak kiše i razvedravanje sa zapada. U unutrašnjosti će zapuhati umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, koji će poslijepodne slabjeti. Na sjevernom Jadranu će puhati jaka i olujna bura, podno Velebita s orkanskim udarima, koja će se se tijekom dana proširiti i na Dalmaciju. Najniža jutarnja temperatura zraka od 7 do 12, a najviša dnevna od 9 do 14, na Jadranu minimalna između 13 i 19, a maksimalna od 16 do 21 °C, stoji u vremenskoj prognozi za sutra.