Nova turistička strategija razvoja održivog turizma do 2030. i nacionalni plan razvoja održivog turizma 2021.-2027. se izrađuju, kao i prva strateška procjena utjecaja na okoliš, što bi trebalo biti doneseno do kraja 2022., doznaje se iz Ministarstva turizma i sporta, koje za to izdvaja više od 900 tisuća kuna (bez PDV-a).

Dosadašnja nacionalna strategija razvoja turizma bila je za razdoblje do 2020., te je Ministarstvo turizma i sporta (MINTS) krajem prošle godine pokrenulo izradu nove, uz najavu da će to biti strategija održivosti odnosno Strategija razvoja održivog turizma do 2030. i Nacionalni plan razvoja održivog turizma od 2021. do 2027. te da će se prvi puta izraditi i Strateška procjena utjecaja na okoliš.

S obzirom na najave da bi nova strategija trebala biti dovršena do kraja ove godine, na pitanje Hine u kojoj je fazi priprema i izrada te tko sve sudjeluje u tome, iz MINTS-a odgovaraju da bi ti dokumenti trebali biti doneseni do kraja 2022.

Ističu da je izrada nove strategije u skladu s programom Vlade 2020.-2024. te prioritetnim područjem javnih politika, koje se nalaze i u prijedlogu Nacionalne razvojne strategije, kao i da su, u skladu s načelom partnerstva, sredinom svibnja 2021. osnovali Radnu skupinu za izradu Strategije i Nacionalnog plana, na temelju koje su pozvali sva tijela državne uprave, ali i šire da se aktivno uključe u proces izrade.

"Trenutno u radu radne skupine osim predstavnika MINTS-a sudjeluju i dionici turističkog sektora, poput HTZ-a, HUP-a, udruga hotelijera UPUHH, putničkih agencija UHPA, obiteljskih i malih hotela i drugi. U izradu su uključeni svi relevantni dionici u sektoru turizma, uključujući i dionike javnog sektora, lokalno stanovništvo i turiste", dodaju iz MINTS-a.

Strategija će biti upućena na javno savjetovanje, ali će prije toga biti predstavljena svim dionicima, uključujući širu poslovnu zajednicu, zainteresiranoj javnosti i stručnjacima u svim aspektima održivosti.

Cijena izrade više od 900 tisuća kuna kuna (bez PDV-a)

Na pitanje tko izrađuje strategiju, nacionalni plan i procjenu za okoliš, te koliko to košta, tj. koja je cijena tog posla, iz MINTS-a iznose da je sukladno zakonu o javnoj nabavi proveden postupak javne nabave, te je u siječnju ove godine sa Sveučilištem u Rijeci-Fakultetom za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu te Bluerock International d.o.o. (op.a. konzultantska tvrtka iz Zagreba) sklopljen ugovor o nabavi usluge izrade Strategije razvoja održivog turizma do 2030. i Nacionalnog plana razvoja održivog turizma od 2021. do 2027.

Taj je ugovor sklopljen, kako navode, po ugovorenoj vrijednosti u iznosu od 796 tisuća kuna bez PDV-a, odnosno 995 tisuća kuna s PDV-om.

Za stratešku procjenu utjecaja na okoliš otkrivaju da će provoditi tvrtka Vita Projekt d.o.o. (iz Zagreba) na temelju ugovora sklopljenog po provedenom postupku javne nabave, a ugovorena vrijednost za taj posao je 175 tisuća kuna bez PDV-a, ili ukupno 218.750 kuna sa PDV-om.

Fokus na održivosti, proizvodima dodane vrijednosti i posebnim oblicima turizma

Oko ciljeva nove strategije i što se želi postići u turizmu do 2030., iz MINTS-a naglašavaju da je cilj strategije pobliže definirati viziju daljnjeg razvoja turizma, vodeći računa o načelima održivosti, razvojnim potrebama i potencijalima turizma.

S druge strane, nacionalni plan treba pobliže definirati provedbu same strategije te osigurati detaljnu razradu mjera, aktivnosti, očekivanih rezultata i projekata.

"Novom strategijom fokusirat ćemo se na održivost, proizvode dodane vrijednosti te posebne oblike turizma", poručuju iz tog ministarstva, zaključujući da strategija treba odgovoriti i na izazove produljenja sezone i proširenja turističke ponude izvan ljetnih mjeseci, ali i u prostornom smislu, na manje razvijene turističke krajeve, pogotovo kontinentalne destinacije.