U Jablanici je poginulo 19 ljudi prije godinu dana, još čekaju pravdu: 'Žele sve zataškati...'

Godinu dana nakon katastrofalnih poplava koje su u noći na 4. listopada 2024. godine pogodile Donju Jablanicu, situacija na terenu i dalje je izazovna. Poplave i odroni odnijeli su 19 života, a stotine ljudi ostale su bez svojih domova. Mnogi preživjeli još žive u privremenim smještajima, dok čekaju obnovu svojih kuća. Iako su infrastrukturni radovi, poput obnove glavnih prometnica, uglavnom završeni, emocionalne rane i strah od novih nepogoda ostaju prisutni. Preživjeli svjedoče o stalnom strahu pri svakom padanju kiše, a mnogi se suočavaju s posttraumatskim stresom.

Obnova kuća napreduje, ali sporo. Neki stanovnici su se vratili obnovljenim domovima, dok drugi još čekaju završetak radova ili su smješteni u kontejnerskim naseljima. Državne i lokalne vlasti, uz pomoć međunarodnih organizacija, nastoje ubrzati proces obnove, ali suočavaju se s administrativnim i financijskim izazovima.

Iako je prošlo godinu dana, istraga o uzrocima tragedije još traje. Mještani izražavaju nezadovoljstvo zbog nedostatka transparentnosti i odgovornosti nadležnih institucija. Mnogi smatraju da je katastrofa rezultat neadekvatnog upravljanja područjem u neposrednoj blizini eksploatacijskih radova, koji su mogli pridonijeti klizištima i poplavama. Obilježavanje prve godišnjice tragedije planirano je za 4. listopada 2025. godine. Program će organizirati Medžlis Islamske zajednice Jablanica u suradnji s obiteljima stradalih, s ciljem odavanja počasti žrtvama i podizanja svijesti o važnosti prevencije i odgovornog upravljanja okolišem. Tužiteljstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona je uoči prve godišnjice tragedije potvrdilo da su u istrazi četiri fizičke osobe i pravna osoba, firma “Sani”, čiji je kamenolom uzrokovao bujicu koja je sravnila naselje.

Sve ostalo su ponavljanja ranijih priopćenja o vještačenjima i medicinskim nalazima da je većina žrtava ugušena zemljom i blatom. Tužiteljstvo, pišu bosanski mediji, ne odgovara na pitanja mještana, zastupnika ni novinara, a detalji istrage i imena vještaka ostaju nepoznati. Mještani čekaju odgovore, saznajući informacije isključivo iz medija. Iako su fizičke rane počele zacjeljivati, emocionalne i društvene posljedice poplava u Donjoj Jablanici i dalje su prisutne. Zajednica se suočava s izazovima obnove, ali i s potrebom za pravdom i odgovornošću.