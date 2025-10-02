Obavijesti

Galerija

Komentari 0
BLIŽI SE TUŽNA OBLJETNICA

FOTO Donja Jablanica godinu nakon razornih poplava: Scene su jezive. Tu je poginulo 19 ljudi

Bliži se 1. obljetnica tragičnih poplava koje su u Bosni i Hercegovini odnijele 27 života. Najgore je prošla Donja Jablanica, u kojoj je poginulo 19 ljudi, teško su stradali Fojnica, Konjic... Uništeni su i brojni domovi, mnoge kuće izbrisane su s lica zemlje u poplavi koja je stigla u noći s 3. na 4. listopada...
Prošlo je godinu dana od katastrofalnih poplava u BiH, evo kako Donja Jablanica izgleda danas
Bliži se 1. obljetnica tragičnih poplava koje su u Bosni i Hercegovini odnijele 27 života. Najgore je prošla Donja Jablanica, u kojoj je poginulo 19 ljudi. Uništeni su i brojni domovi, mnoge kuće izbrisane su s lica zemlje u poplavi koja je stigla u noći s 3. na 4. listopada... | Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025