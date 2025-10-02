FOTO Donja Jablanica godinu nakon razornih poplava: Scene su jezive. Tu je poginulo 19 ljudi

Bliži se 1. obljetnica tragičnih poplava koje su u Bosni i Hercegovini odnijele 27 života. Najgore je prošla Donja Jablanica, u kojoj je poginulo 19 ljudi, teško su stradali Fojnica, Konjic... Uništeni su i brojni domovi, mnoge kuće izbrisane su s lica zemlje u poplavi koja je stigla u noći s 3. na 4. listopada...
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Fotoreporter Pixsella Armin Durgut posjetio je Donju Jablanicu i zabilježio ove šokantne prizore...
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
"Dio mještana vratio se u obnovljene domove, dok drugi i dalje čekaju trajno zbrinjavanje i izgradnju novih kuća na sigurnijim lokacijama. Radovi na sanaciji terena i obnovi infrastrukture još uvijek traju, a prizori svjedoče o razmjerima tragedije. Donja Jablanica i danas nosi ožiljke noći kada je prirodna sila u nekoliko sati promijenila živote cijele zajednice", stoji u fotoreportaži...
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
"Obitelji žrtava i mještani još čekaju i na odgovore o uzrocima katastrofe. Tužiteljstvo Hercegovačko-neretvanske županije već godinu dana vodi istragu koja je, prema posljednjim informacijama, u završnoj fazi. Očekuje se da će rezultati pokazati koliki je bio udio prirodne nepogode, a koliki eventualne ljudske odgovornosti za tragediju koja je zavila Jablanicu u crno", stoji u fotoreportaži...
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
