NOVI SLUČAJ FEMICIDA

Detalji užasa u Josipdolu: Muškarac (69) ubio suprugu (64) pa onda presudio sam sebi

Piše HINA,
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Očevidom je utvrđeno da je tijekom dopodnevnih sati 69-godišnji muškarac iz vatrenog oružja ubio svoju 64-godišnju suprugu. Nakon toga je iz istog oružja izvršio samoubojstvo

Nakon očevida u naselju Podveljun u općini Josipdol utvrđeno je da je 69-godišnji muškarac vatrenim oružjem usmrtio 64-godišnju suprugu, a potom počinio samoubojstvo, izvijestila je u petak županijska državna odvjetnica Vera Magdić Bižanović.

Tijela su pronađena oko 13 sati u njihovoj obiteljskoj kući, nakon dojave policiji.

"Očevidom je utvrđeno da je tijekom dopodnevnih sati 69-godišnji muškarac iz vatrenog oružja ubio svoju 64-godišnju suprugu. Nakon toga je iz istog oružja izvršio samoubojstvo. Oba su se događaja dogodila  unutar obiteljske kuće", rekla je Magdić Bižanović.

Slijedi obdukcija, a kriminalističko istraživanje se nastavlja kako bi se utvrdile sve okolnosti i mogući motivi ovog događaja.

U samo 31. sat hrvatska vojska i policija su prije 31. godine u operaciji Bljesak oslobodili Zapadnu Slavoniju koju su Srbi uz pomoć JNA okupirali 1991. godine. Oko 7200 pripadnika HV-a i policije nasuprot otprilike 4000 vojnika 18. korpusa vojske pobunjenih Srba, oslobodili su 500 kvadratnih kilometara tzv. SAO Zapadna Slavonija i deblokirali cestu Zagreb-Lipovac. Zadnji Srbi predali su se u okolici Pakraca
Dok smo boravili u Crnoj Gori, odlučili smo svratiti u lokalni dućan i malo istražiti cijene proizvoda. Ono što nam je bilo posebno zanimljivo jest usporediti ih s cijenama u Hrvatskoj, pa smo snimili stanje na policama kako biste i vi mogli vidjeti razlike. Pogledajte što smo zabilježili i procijenite sami - gdje je zapravo skuplje? Osim hrvatskih proizvoda, našlo se tu i onih popularnih...
Čekaju nas pretežno sunčani dani, no unatoč tome, jutra će biti iznimno svježa, a u unutrašnjosti zemlje postoji i opasnost od mraza...

