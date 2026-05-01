NOVI SLUČAJ FEMICIDA
Detalji užasa u Josipdolu: Muškarac (69) ubio suprugu (64) pa onda presudio sam sebi
Čitanje članka: < 1 min
Nakon očevida u naselju Podveljun u općini Josipdol utvrđeno je da je 69-godišnji muškarac vatrenim oružjem usmrtio 64-godišnju suprugu, a potom počinio samoubojstvo, izvijestila je u petak županijska državna odvjetnica Vera Magdić Bižanović.
Tijela su pronađena oko 13 sati u njihovoj obiteljskoj kući, nakon dojave policiji.
"Očevidom je utvrđeno da je tijekom dopodnevnih sati 69-godišnji muškarac iz vatrenog oružja ubio svoju 64-godišnju suprugu. Nakon toga je iz istog oružja izvršio samoubojstvo. Oba su se događaja dogodila unutar obiteljske kuće", rekla je Magdić Bižanović.
Slijedi obdukcija, a kriminalističko istraživanje se nastavlja kako bi se utvrdile sve okolnosti i mogući motivi ovog događaja.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
NIKAD VIĐENE FOTKE Hrvatski ratnici u par sati razbili četnike i oslobodili zapadnu Slavoniju!
FOTO CIJENE Bili smo u dućanu u Crnoj Gori. Pogledajte koliko koštaju hrvatski proizvodi!
Planirate roštilj za Prvi maj? Upalili alarm za cijelu zemlju: Evo kakvo nas vrijeme čeka!