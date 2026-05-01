STRAVA KOD OGULINA Policija pronašla dva tijela

U općini Josipdol kod Ogulina, policija je oko 13 sati zaprimila dojavu o ubojstvu žene, no dolaskom na mjesto događaja pronađeno je i tijelo muškarca.

Na mjestu zločina je i županijska državna odvjetnica. Policija je najavila pokretanje kriminalističkog istraživanja kako bi se otkrilo što se dogodilo.