U kamionu napravio bazen: 'Mi želimo da svi dođu i uživaju!'

Žena mi je rekla da nisam normalan, ali joj se svidjelo kad je bilo gotovo. Samo se ona i djeca još nisu kupali jer se voda još nije ugrijala, rekao nam je Ivan, autor ovog genijalnog bazena

<p>U dvorištu obitelji Vukoje u Dardi kraj Osijeka cika i vriska. Čuje se da netko pliva, djeca koja skaču u vodu, glazba, žamor, kao da je negdje party na bazenu, ali bazena nema na vidiku. Umjesto toga, voda prska na sve strane iz prikolice velikog kamiona parkiranog u dvorištu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Napravio bazen u prikolici kamiona </strong></p><p><strong>Ivan Vukoje </strong>(31) u njemu inače vozi kamen za naručitelje, ali kako u ljetnom periodu nema posla, dosjetio se kamion prenamijeniti i pretvoriti ga u - bazen!</p><p>- Tata i ja imamo prijevozničku tvrtku, devet kamiona. Vozimo žitarice, rasutu robu za Belje kao kooperanti. Ovih dana završavaju žetva i odvoz pšenice, nastavljamo razvoziti slamu po farmama. Ovaj kamion je isključivo za prijevoz kamena, ali kako za njega trenutačno nema posla, stoji parkiran - kaže Ivan</p><p>Vukoje kaže da je ideju za veliki bazen u prikolici kamiona dobio s društvene mreže.</p><p>- S obzirom na to da me žena spopada već danima da kupim veliki bazen za dvorište, da se djeca mogu kupati, sjetio sam se nečega što sam nedavno vidio na Facebooku. Neki građevinski radnici, koji nisu iz Hrvatske, napunili su kamion s vodom da se u njemu mogu osvježiti tijekom posla. Kako doma imam nepropusne građevinske folije koja mi je ostala od gradnje kuće, odlučio sam i ja napraviti tu foru - priča kroz smijeh “otkačeni” tata Ivan. Svoju ideju izložio je prijateljima koji su došli na proslavu dječjeg rođendana proteklog vikenda. Svi su se oduševili, odmah su zasukali rukave i zajedno prionuli poslu kako bi u Ivanovu dvorištu “izgradili” golemi bazen.</p><p>- Čim sam rekao ekipi da namjeravam od kamiona napraviti bazen, svi su se ‘zapalili’. Svatko je dao neku svoju ideju. Očistili smo kamion, po njemu i oko njega razvukli nepropusnu foliju, učvrstili je, izvana malo estetski doradili i počeli puniti. Znao sam da ne bi smjelo ništa curiti, no sad vidim da malo kaplje sa strane. Ništa strašno, nadopunit ćemo - dodaje Ivan, koji je s ekipom odmah isplanirao kako će to biti “corona party bazen” koji će seljakati po selu da ga sva djeca mogu isprobati i osvježiti se.</p><h2>Obložili ga folijom </h2><p>- Napisali smo na njega Covid20 ProLevel, čisto da bazen ima ime. U petak ga vozimo ispred našeg kafića, dovest ćemo DJ-a i party kupanjac umjesto izlaska. Fora je što je prikolica i dalje prikopčana na kamion pa ga možemo voziti kroz selo kud god želimo - kaže Ivan. Čim je na profilu na društvenoj mreži objavio snimke svojega “bazena”, odmah su mu se prijatelji počeli javljati s pitanjima koliko je “upad”.</p><p>- Žena mi je rekla da nisam normalan, ali joj se svidjelo kad je bilo gotovo. Samo se ona i djeca još nisu kupali jer se voda još nije ugrijala - dodaje tata Ivan, koji je bazen napunio za vikend. Priča nam da <strong>Mateo </strong>(6) i <strong>Iva</strong> (4) ne mogu dočekati uskočiti u tatin kamion-bazen. Takav još nisu nigdje vidjeli. U vrijeme našeg posjeta bili su u vrtiću, a i mama, koja je odgojiteljica, bila je na poslu.</p><p>No zato su u bazen rado uskočili Ivanovi prijatelji, susjedi i njihova djeca. Dok su odrasli nazdravljali za stolom i pijuckali hladno piće, djeca su plivala cijelom dužinom bazena. A njegove dimenzije doista su impresivne - prikolica je 8,30 metara dužine, 2,50 širine i bazen je dubok oko 1,4 metra. U njega se penje građevinskim ljestvama, a zapremnina je 22 kubika vode.</p><h2>Ima i pumpu za pročišćavanje </h2><p>- To je velika količina vode i bilo bi šteta da se nakon sedam dana onečisti. Zbog toga sam odlučio u ‘novi bazen’ uroniti i pumpu za pročišćavanje, klor i sve te dodatke kako bi voda ostala bistra i kako se ne bi stvarale alge. Ispred prikolice taman ima postolje za pumpu - dodaje Ivan, koji baš ništa nije prepuštao slučaju. Naime, bazen je dovoljno velik da u njega mogu stati i madrac za kupanje, hrpa djece, suncobrani, dva barska stola, stolice te šank s ohlađenom cugom za odrasle. Sve potrebno za party u bazenu sličan onima na Zrću.</p><p>Obitelj Vukoje planira uskoro ići na odmor na more. No nema brige, dok ih nema, bazen će ostaviti parkiran ispred kuće kako bi svatko mogao doći i okupati se ako poželi. Jedan od motiva koji je Ivana nagnao da se upusti u ovaj projekt, kako kaže, i činjenica je da se Baranjci ove godine praktički nemaju gdje kupati. Naime, osječko omiljeno kupalište Kopika ovoga ljeta zatvoreno je za kupače, a razlog je najavljena obnova bazena.</p><h2>'Djeco, dođite na kupanje!' </h2><p>Planira se proširenje postojećeg zabavnog dijela pa bi tako Kopika trebala dobiti nove tobogane, valove i puno popratnih sadržaja. Uz Kopiku, postoje bazeni u Kneževim vinogradima, koji su uređeni i za njih se plaća ulaz.</p><p>- Ja sam ovaj bazen napravio za sve klince da mogu doći, okupati se i veseliti, a ne samo za moju obitelj. Volio bih da ih bude što više i da se svi zabavljaju - pojašnjava nam Ivan.</p>