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OZLIJEĐENI U POŽARU

U KBC-u Split sedmero ljudi je životno ugroženo! Zagrebačke bolnice: 'Spremni smo pomoći'

Piše Bojana Mrvoš,
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U KBC-u Split sedmero ljudi je životno ugroženo! Zagrebačke bolnice: 'Spremni smo pomoći'
Požar kod Omiša: Zatvorena magistrala,gore automobili i brodovi | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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U jedinicama intenzivne skrbi KBC-a Split nalazi se deset pacijenata, od kojih je sedmero životno ugroženo zbog iznimno teških opeklina. U tijeku je premještaj ozlijeđenih u zagrebačke bolnice na daljnje liječenje

KBC Zagreb je u svakom trenutku spreman staviti svoje stručne i organizacijske kapacitete na raspolaganje zdravstvenom sustavu, osobito u ovakvim teškim izvanrednim okolnostima i tragediji za stanovnike Splitsko-dalmatinske županije, odgovorio je za 24sata KBC Zagreb na upit hoće li, bude li potrebe, primati stradale u požaru u Omišu, trenutačno zbrinute u KBC-u Split. 

U jedinicama intenzivne skrbi KBC-a Split nalazi se deset pacijenata, od kojih je sedmero životno ugroženo zbog iznimno teških i kompleksnih opeklina. Kako doznajemo, na raspolaganje se stavio i KBC Sestre Milosrdnice pod kojim je i Zavod za opekline.

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Vatrena stihija hara područjem Omiša i Primoštena od četvrtka poslijepodne. Najmanje 36 ljudi je ozlijeđeno u požaru koji je buknuo u Lokvi Rogoznici i proširio se do centra Omiša. Od toga, sedmero ih se bori za život.

- Zbog ozljeda zadobivenih u sinoćnjem požaru u KBC-u Split medicinska pomoć pružena je ukupno 36 osoba. Nakon provedene medicinske obrade 14 pacijenata je hospitalizirano, dok su ostali otpušteni na kućnu njegu. Sedam pacijenata nalazi se u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Još troje pacijenata smješteno je u jedinici intenzivne skrbi, dok su ostali hospitalizirani na bolničkim odjelima. Kod većine zbrinutih pacijenata riječ je o opeklinama, dok su ostali liječničku pomoć najčešće zatražili zbog respiratornih tegoba uzrokovanih izlaganjem dimu. KBC Split odmah je angažirao sve raspoložive timove kako bi se osiguralo pravodobno zbrinjavanje ozlijeđenih. Zbog povećanog priljeva pacijenata dodatno su pozvani i djelatnici koji su bili na godišnjem odmoru - objavio je KBC Split.

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