U Klinici za tumore zaraženo je 15 djelatnika i 11 pacijenata

U zagrebačkoj Klinici zarazilo se sedam kirurga, sedam medicinskih sestara, fizioterapeutkinja i 11 pacijenata, Još istražuju tko je od svih njih unio virus u Kliniku

<p>Nekorektno je u bilo koga upirati prstom, naravno. Virus su mogli donijeti liječnici, sestre, studenti koji su bili na odjelu i u operacijskim salama te bolesnici koji su dolazili na kontrole, rekao je<strong> Ivan Milas</strong>, predstojnik zagrebačke Klinike za tumore.</p><p>Kao i u brojne druge zagrebačke zdravstvene ustanove, i kod njih je došlo do proboja korona virusa. Prvo su, kaže docent Milas, ustanovili da je nekoliko kirurga i sestara zaraženo. Oni su, tvrdi, normalno dolazili na posao i operirali, a tek kad su dobili temperaturu su se testirali i tako je otkriven COVID. Potom su i pacijenti koji su se oporavljali nakon operacija razvili temperaturu. Iako bi to inače bio normalan postoperacijski tijek, ovoga su puta odlučili odmah napraviti testove pacijentima. I bili su pozitivni.</p><p>- Dvoje bolesnika s korona virusom prebacili smo u Dubravu te ih trenutačno imamo još devet. Svi su zasad dobro, kao i naši djelatnici koji su se zarazili. Imaju blage simptome - rekao je docent.</p><p>Dodao je da trenutačno intenzivno surađuju s epidemiolozima kako bi definirali točan ulaz i put virusa u Kliniku. Osim su se pacijenti zarazili, virus je “dohvatio” sedam kirurga, sedam medicinskih sestara i jednu fizioterapeutkinju. Međutim, Milas tvrdi kako još nema mjesta panici jer imaju još dva kirurška odjela na kojima su svi zdravi te zakazane operacije ne bi trebale doći u pitanje.</p><p>- Ipak, malo ćemo usporiti u idućih nekoliko dana s operacijama dok ne otkrijemo kako se virus probio kod nas. Ako bude potrebe, pacijente možemo premjestiti na druge odjele unutar KBC-a ili u druge bolnice. No trenutačno je sve pod kontrolom - potvrdio je predstojnik Klinike koji se, nasreću, nije zarazio. Dodao je da je u petak u njegovoj klinici testirano čak 60 ljudi.</p><p>U Hrvatskoj se već nekoliko dana zaredom nižu rekordi u broju novozaraženih u jednom danu. U petak ih je bilo čak 1131, a danas 1096 novih na 6980 testova. Samo u Zagrebu bilo ih je 387, što je zagrebački rekord. Jučer je bilo 530 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 28 pacijenata. Preminulo ih je čak 10.</p><p>U samoizolaciji je 20.389 ljudi. Najviše novooboljelih jučer je bilo u Zagrebu, Splitsko-dalmatinskoj i Osječko-baranjskoj županiji. S područja Splitsko-dalmatinske županije oboljelo je 104 ljudi, a 66 su kontakti prethodno oboljelih. Na području Osječko-baranjske županije utvrđen je pozitivan nalaz na korona virus za 95 ljudi. Epidemiolozi Zavoda za javno zdravstvo OBŽ-a jučer su odredili samoizolaciju za čak 437 novih kontakata oboljelih osoba, najviše dosad u jednom danu.</p><p>Još je najpovoljnija epidemiološka situacija u Istarskoj i Ličko-senjskoj županiji.</p>