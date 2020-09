U 'Klub' Dragana Kovačevića zalazila i trojica ministara, Aladrović mu je i rođak...

U privatni 'Klub' palog šefa JANAF-a dolazila su i trojica ministara trenutne Vlade. Butković je kartao belu, Ćorić je dolazio 'jer je ministar energetike', a Aladrović jer mu je rođak. Klub je radio i za vrijeme karantene.

<p>Kako objavljuje <a>Index</a>, bar su tri ministra posjećivala privatni ‘Klub’ <strong>Dragana Kovačevića</strong>, bivšeg predsjednika uprave JANAF-a osumnjičenog za primanje mita i zloporabu ovlasti. U Klub od 28 kvadrata u Slovenskoj ulici 9 u Zagrebu zalazila je društveno politička elita, a među njima i ministri <strong>Butković, Ćorić i Aladrović</strong>.</p><p><strong>Jedan je kartao, a drugi mu je rođak</strong></p><p>Ministar <strong>Oleg Butković</strong> tamo je navodno zašao dva puta - oba kako bi <strong>kartao belu.</strong> Iz ministarstva mora, prometa i infrastrukture za Index kažu kako su to bili jedini kontakti koje je <strong>Butković </strong>imao s <strong>Kovačevićem.</strong></p><p> - Butković je spomenuti prostor u Slovenskoj ulici posjetio tek dvaput; jednom u lipnju i drugi put u kolovozu ove godine. - stoji u službenom odgovoru iz Butkovićeva Ministarstva.</p><p>Aladrović je pak u ‘Klub’ dolazio češće, ali to i nije neko iznenađenje s obzirom na to da su on i osumnjičeni Kovačević u <strong>rodbinskim vezama.</strong> Naime, otac Dragana Kovačevića i baka Josipa Aladrovića su brat i sestra.</p><p> - U javnosti je poznata činjenica da je ministar Aladrović u rodbinskim vezama s gospodinom Kovačevićem, odnosno da su njegova baka i otac gospodina Kovačevića u bliskom srodstvu (sestra i brat). Ministar Aladrović i gospodin Kovačević poznaju se čitav život te su se znali susretati i u navedenom prostoru u Slovenskoj ulici u Zagrebu - potvrdili su iz Aladrovićevog resora.</p><p><strong>Dolazio u 'Klub' jer je ministar energetike</strong></p><p>Ministar Ćorić već je prije potvrdio da je dolazio kod Kovačevića jer je JANAF tvrtka iz njegovog sektora, ali nije htio reći je li točno da se na ulazu u ‘Klub’ moralo ostavljati mobitele.</p><p>Zanimljivo je da je to bilo <strong>popularno mjesto i tijekom karantene,</strong> jer kad ništa nije smjelo raditi, to je bio jedini prostor u centru Zagreba koji je bio <strong>otvoren</strong>, konobari su navodno posluživali goste, a moglo se i u miru razgovarati.</p><p> </p>