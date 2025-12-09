U Konzumu potpisan novi kolektivni ugovor za 2026.

Konzum i Sindikat trgovine Hrvatske potpisali su novi kolektivni ugovor koji stupa na snagu 1. siječnja 2026. godine i kojim se osigurava rast plaća, veća božićnica te transparentniji model obračuna plaće za radnike u maloprodaji, logistici i online poslovanju, priopćili su potpisnici u utorak.

Ukupna vrijednost financijskog paketa koji donosi novi kolektivni ugovor je 25 milijuna eura, što se nadovezuje na sličan iznos uložen u povećanja primanja radnika tijekom prošle godine.

Novim kolektivnim ugovorom od siječnja 2026. rastu osnovne plaće radnih mjesta u operacijama za dodatnih 100 eura bruto. To je treće povećanje plaća u Konzumu u razdoblju od 12 mjeseci, nakon ranijih povećanja 1. siječnja i 1. svibnja 2025. godine, kažu u toj kompaniji.

Dodatno, od 2026. godine minuli rad prestaje biti zaseban dodatak i postaje dio osnovne plaće. Time se svi dodaci - za rad nedjeljom, noću, blagdanom, prekovremeni rad i ostalo - obračunavaju na višu osnovicu.

Božićnica se povećava s 230 na 360 eura i to već za ovu godinu, dok radnici u Konzumu mogu i dalje računati na ostala materijalna prava, poput uskrsnice u iznosu od 120 eura, regresa od 230 eura, dara za dijete od 120 eura, naknade za topli obrok od 100 eura, jubilarnih nagrada te solidarne pomoći i potpore.

Predsjednik Uprave Konzuma Zoran Mitreski istaknuo je kako je treći rast plaća u samo 12 mjeseci jasan znak da kompanija kontinuirano radi na poboljšanju materijalnih prava radnika.

- Tri povećanja plaća u godinu dana, veća božićnica i transparentniji obračun plaće snažna su poruka da u Konzumu ozbiljno ulažemo u svoje zaposlenike i želimo da rast kompanije prati i rast njihovih primanja. Novo ulaganje od 25 milijuna eura godišnje velik je iskorak za Konzum, ali nužan kako bismo zadržali i nagradili ljude koji svaki dan nose naše poslovanje - rekao je Mitreski.

- Kroz kolektivno pregovaranje uspjeli smo osigurati rast plaća i veću božićnicu, kao i druga materijalna i nematerijalna prava. Snažan sindikat i poslodavac spreman za dijalog predstavljaju standard koji želimo graditi u cijelom sektoru trgovine - rekla je predsjednica Sindikata trgovine Hrvatske Zlatica Štulić.