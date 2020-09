U krizi se poznaju poduzetnici: Kreiraju nova rješenja i prilike

Poznati hrvatski poduzetnici u razgovoru s Borisom Trupčevićem podijelili su savjete i trikove koji bi mogli pomoći budućim poduzetnicima u razvoju posla

<p>Poduzetnici <strong>Joe Bašić</strong> (MPG), <strong>Bernarda Cecelja</strong> (Bernarda) i <strong>Ana Lisak</strong> (Lisak Catering) gostovali su na konferenciji Poduzetnički mindset 2020. U razgovoru s moderatorom <strong>Borisom Trupčevićem,</strong> direktorom Styrije Hrvatska, podijelili su savjete i trikove koji bi mogli pomoći budućim poduzetnicima u razvoju posla i na kraju, sami su primjer korištenja krize kao prilike za razvoj poslovanja.</p><p>Poduzetnici su istakli kako je birokracija u Hrvatskoj veliki problem koji ih koči u poslovanju, međutim, smatraju kako je moć poduzetnika u tome da iskoristi najbolje od onoga što mu se nudi.</p><p><br/> - U Hrvatskoj postoji trend jadikovanja i isticanja bezizlaznih situacija. No, mi u takvoj situaciji moramo pronaći rješenje koje će iznuditi likvidnost ili čak doći s novim rješenjem - rekla je Ana Lisak.</p><p>Joe Bašić, poduzetnik koji je odrastao u Kanadi, smatra kako je najbitnije uočavati i koristiti prilike.</p><p>- Hrvati često imaju mišljenje kako je drugdje bolje. Ja u Hrvatskoj vidim prilike u svakom kutku. Kanada ima mnogo pravilnika i regulativa, ni jedno tržište nije idealno za poduzetništvo, a čovjek treba biti pozitivan, imati viziju i uhvatiti priliku kada je uoči - rekao je. Bašić kaže kako je odustao od rada u brojnim velikim kanadskim tvrtkama, uvijek je razmišljao korak unaprijed.</p><h2>Hrvatska je prilika sama po sebi</h2><p>- Prepoznao sam priliku u poslijeratnoj Hrvatskoj koja je otvarala svoje tržište i to se pokazalo kao dobar potez. Ostvario sam sve snove. Da me netko pita bi li se vratio u Kanadu - ne bih. Nije samo kriza prilika, već je i Hrvatska sama po sebi prilika - zaključio je.<br/> Ana Lisak je nekoliko puta mijenjala svoj poduzetnički put, a krajem devedesetih je gotovo završila na burzi rada.</p><p>- Otvaranje bistroa je uistinu bila ludost. Svi su mi savjetovali da radim nešto "normalno," ali ništa ne žalim. Nisam imala iskustva, ali sam išla po svojem osjećaju - htjela sam raditi nešto drugačije i kvalitetno. U mjesec dana smo imali takvu klijentelu koju netko ostvari kroz dugo vrijeme. No ni tu nisam stala. Rekla sam da ako ljudi i neće doći do mene ja ću do njih. Tako sam pokrenula catering - objasnila je.</p><p><br/> Otkrili su kako ustvari nastaju inovacije. Slažu se da je stalno bitno ulagati i razvijati se. Inovacije donose mogućnost razvijanja u individualnom smislu što omogućava razgranavanje i širenje poslovanja, za što su potrebni kvalitetni radnici i suradnici.</p><p>- Ja sam ta koja imam inicijativu no bez ljudi koji me prate moja bi ideja ostala na papiru. Naša je snaga da sve prebacimo u stvarnost. Držimo se našeg, ali pratimo trendove i svjetske sajmove i to implementiramo - objasnila je Bernarda Cecelja s kojom se složio Bašić te rekao kako je obitelj njegova najveća podrška u poslu.</p><p>- Tim je jako bitan. Moj najveći izazov je bio postati lidericom, međutim, nema situacije niti jadikovanja koji bi nas ostavili na jednom mjestu, moramo ići dalje - rekla je Lisak.</p><p>- Volim ljude baciti u vatru, ljudi često misle da nisu za nešto sposobni. U Hrvatskoj svi misle da je netko drugi odgovoran za njihove neuspjehe, a mi smo ustvari odgovorni. Ne možemo ništa očekivati, moja je obaveza kao poduzetnika pronaći rješenje. Hrvati moraju vjerovati u sebe i ako misle da je negdje drugdje bolje onda neka odu pa probaju i vide gdje je ustvari bolje - objasnio je Bašić.</p><h2>S novcem možemo svašta, ali bez ljudi ništa</h2><p>- Ako želimo vrhunsku uslugu trebamo i vrhunske ljude, a vrhunski ljudi postaju odgovorni i čine zajednicu koja stvara motivirajuće okruženje, zajednički možemo puno više - smatra Ana Lisak.</p><p>Ističu kako vole raditi s mladim ljudima te vole vidjeti njihov napredak i razvoj. </p><p><br/> - Na pragu pedesetih razmišljao sam "što je sljedeće". Shvatio sam da želim graditi ljude koji u zadnja dva desetljeća rade s nama, želim da nastave tim putem - istakao je Joe.</p><p>Panelisti se slažu kako je novac "tijek događaja". Poduzetnik koji ga postavi kao primarni cilj nikad ga neće imati dovoljno. Poanta poduzetništva je kreirati i stvarati, a istinski poduzetnici uče se preuzimanju rizika.</p><p>- Upornost, prilagodljivost, preuzimanje odgovornosti i rizika vrijednosti su koje žive ovi poduzetnici, međutim, u Hrvatskoj se ne promiču i ne cijene dovoljno. Zadatak svih nas je da se to promijeni - zaključio je Trupčević.</p>