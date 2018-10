Bomba u kući Clintonovih, pa u uredu Obame i redakciji CNN-a

U kući Hillary i Billa Clintona u predgrađu New Yorka pronađena je bomba, a ista naprava stigla je i na adresu Baracka Obame. Policija kaže da je slična naprava pronađena i u kući milijardera George Sorosa u ponedjeljak.

Jedna naprava nađena je u srijedu ujutro dok je zaštitar pregledavao poštu Hillary Clinton, a druga u uredu bivšeg predsjednika Obame, javlja New York Times.

Motivi napada još nisu jasni.

Novinar CNN-a objavio je na Twitteru da se evakuiraju njihovi prostori, prenio je Reuters.

Britanska agencija navela je, pozivajući se na CNN, da je u tijeku evakuacija nebodera Time Warner.

Prostori CNN-a nalaze se u tom njujorškom neboderu.

Fire alarm begins to sound at @CNN New York studios before they cut to break, then told to evacuate due to a bomb threat. Scary stuff. pic.twitter.com/xrejjwH2gY