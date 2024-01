U Lici jutros izmjerili minus 12, u srijedu ostaje pretežno vedro. Na Jadranu će biti do 15 Celzija

U srijedu je u Hrvatskoj osvanulo još jedno hladno jutro. U pojedinim mjestima u Lici jutros je izmjereno i do minus 12 stupnjeva Celzija. Od ostalih mjesta prema podacima DHMZ-a u šest sati je u Bednji bilo minus 7.3 stupnja Celzija, u Otočcu minus 7.8 stupnja Celzija, u Gospiću -7.6 stupnja Celzija, a u Slavonskom Brodu minus 6.6 stupnja Celzija. Na zagrebačkom aerodromu je jutros u četiri sata bilo minus 6.2 stupnja Celzija.

Pokretanje videa ... Karlovac uz rijeku Koranu na hladnih -11 stupnjeva | Video: 24sata/pixsell

DHMZ je za srijedu najavio promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Na jugu Dalmacije pretežno sunčano. U unutrašnjosti ujutro hladno, mjestimice s maglom. Vjetar na kopnu slab, na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak. Najniže temperature od -7 do -2°C u unutrašnjosti te od 3 do 6°C na Jadranu. Najviše dnevne temperature od 5 do 10°C, na Jadranu od 12 do 15°C.

Što se biometeoroloških prilika tiče one će podržavati dobro raspoloženje, dobru koncentraciju, radni elan i radni učinak. Kronične bolesnike upozoravamo na hladna jutra, a u gorskoj i mjestimično u središnjoj Hrvatskoj i na umjerenu opasnost od hladnoće koja može djelovati na zdravlje, kako bi se jače zaštitili od hladnoće prije izlazaka na otvoreno.

Sunčano vrijeme se nastavlja i u četvrtak prijepodne. No sredinom dana i poslijepodne sa sjeverozapada postupno naoblačenje, krajem dana i u noći u unutrašnjosti ponegdje sa slabim oborinama. Vjetar na kopnu slab, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka od -5 do -1, na Jadranu između 2 i 7. Najviša dnevna od 8 do 11, na Jadranu između 12 i 16 °C.