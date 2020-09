U bečkim kafićima gosti moraju dati kontakt. Potpisuju se kao Mickey Mouse ili Paško Patak

Pri popunjavaju ''contact tracing-a'' (tragovi kontakata) Mickey Mouse, Donald Duck i Darth Vader su na vrhu ljestvice lažnih imena koja se koriste diljem svijeta, a sad su počela i u Austriji

<p>Čini se da su univerzalna imena pri popunjavaju ''contact tracing-a'' (tragovi kontakata) poput <strong>Mickeya Mousea, Donald Duck (ili po naški Paško Patak) i Darth Vader</strong> uzela maha i u susjednoj Austriji.</p><p>- Samo napiši Mickey Mouse - rekao je konobar u jednom bečkom kafiću referirajući se na uobičajen slučaj iz drugih zemalja.</p><p>Od ponedjeljka, 28. rujna 2020., prema "Pravilniku grada Beča o pružanju informacija za traženje kontakata u vezi sa sumnjama na COVID-19", ugostiteljski objekti dužni su svojim gostima dati na ispunjavanje obrazac koji bilježi kontakt. Formular se sastoji od upitnika u kojemu se navode ime, prezime, telefon, e-mail, broj stola te datum. Na raspolaganju su tri vrste obrazaca: za kafiće, restorane te hotele. </p><p>- Nakon prvog dana kaosa s papirima stavili smo QR kodove na stolove. Na taj način gosti mogu digitalno ispuniti formular – rekao nam je konobar u jednom popularnom kafeu u kvartu Neubau dodajući kako se gosti nisu iznenadili s novim pravilima te da su svi bili prethodno upućeni što ih čeka. Oni koji se ne osjećaju ugodno s ostavljanjem podataka uzimaju piće i hranu za van. Za sada nisu zabilježili nikakve neugodne situacije i gosti se ne bune zbog novih pravila.</p><p>Cilj ispunjavanja formulara je da u slučaju slučaja COVID-19 podatci brzo prenesu okružnom upravnom tijelu. To ubrzava takozvano "traženje kontakata"od strane vlasti kako bi se zaraženi ljudi brzo izolirali, čime bi se prekinuo lanac zaraze. Podaci se nakon 28 dana brišu, stoji na službenim vladinim stranicama. Za nove pozicije lovaca na kontakte u Beču se tražilo 500 novih osoba, a mjesečna plaća iznosi 1.800 eura bruto.</p><p>U slučaju očito netočnih imena na "Obrascu za traženje kontakata" - npr. "Donald Duck" - poduzetnik se dužan obratiti gostu i pitati za njegovo ime, jer bi poduzetnik u protivnom mogao biti kažnjen. Međutim, poduzetnik ne smije provjeravati osobne iskaznice.</p><p>Ukoliko gost odbije navesti vjerodostojno "realno" ime, ugostitelj bi se mogao pozvati na svoj kućni red i ne prihvatiti gosta u restoranu.</p><p>Iz razgovora s drugim ugostiteljem doznali smo kako se ne smatra dužnim prikupljati podatke svojih gostiju te da želi da se oni nakon traumatičnog razdoblja osjećaju ugodno u prostoru, a ne da im još i prijeti te postavlja uvjete dok plaćaju svoju konzumaciju. S druge strane ugostitelji odgovaraju prekršajno što ih stavlja u poziciju da su ucijenjeni i prisiljeni prikupljati podatke gostiju što, kako tvrde, nije njihov posao.</p><p>No, to nije sve! Ukoliko želite i vi vježbati praćenje kontakata od sada to možete kao privatna osoba, a imat ćete i dodatnu vrijednost osjećaja kakav se ima tijekom igranja ruleta. Agencija za zdravlje i sigurnost hrane na svojoj je početnoj stranici postavila uslugu na kojoj možete vrlo detaljno pratiti rute zaraženih koronom: Nadamo se da prošlog tjedna u četvrtak ujutro niste sjeli za stol 22 u kafeu ''Gledaj svoja posla'' pored Mickey Mouse-a. </p>