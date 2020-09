'U maloj barci plovio sam noću 11 sati kako bi spasili čovjeka'

HGSS-ovac Milan Karmelić (31) po noći je preplovio 21 nautičku milju od Bola do Rogača i pridružio se potrazi za muškarcem. Sve to u kaiću dugom 5 metara, za koji kaže da zna što može

<p>Kad je netko altruist u duši, ništa nije teško, pa ni usred noći isploviti i ploviti 21 nautičku milju od Bola na Braču do Rogača na Šolti samo kako bi se mogao pridružiti potrazi za nestalim muškarcem.</p><p>On je <strong>Milan Karmelić</strong> (31), suradnik HGSS-a Split, Ispostave Brač, a na pučinu se u pet metara dugom 'kaiću' na jedra otisnuo spletom okolnosti.</p><p>- U nedjelju navečer igramo basket na drugom kraju mista, i baš smo se 'razbili' pa nismo išli ni na piće nakon toga. I taman stiže poruka da je potraga na Šolti i da se okupljamo u Milni te da se ide se katamaranom. Na motorinu mi ne radi svitlo, a nisam mogao naći ni ključ od auta. I šta ću sad, idem u porat, ima lipog juga, misec pun, vidljivost odlična. I tako sam zaplovio oko jedan iza ponoći. Kod Splitskih vrata jugo je stalo, bonaca, misec pa' iza Hvara. Na moru nikoga, orijentirao sam se po svjetionicima, a onda je i počelo svitati pa sam upalio pentu. Tek tada sam uočio prve brodove. U Rogač sam stigao nakon šest sati – priča Milan, iskusni moreplovac koji je planirao, ako se nešto zakomplicira, otploviti u Milnu pa katamaranom dalje. No, doplovio je u Rogač.</p><p>- Tamo sam dočekao ekipu, u osam smo već dogovarali potragu. Poslijepodne je tamo bilo 200 ljudi, članova HGSS-a iz Splita i okolice, puno mještana. To me oduševilo. Tu večer sam prespavao u prostorijama DVD-a Šolta i hvala im na gostoprimstvu. Sutradan smo se opet počeli okupljati, a onda je došao poziv da je čovjek uočen u Gornjem Selu. Sat vremena kasnije smo ga pronašli. Poslije akcije uvijek ide analiza potrage, to nam je jako bitno, a onda sam na satelitu vidio da mi ide nevera. To je bilo dobro, jer ispred nevere uvik ide vitar. Iz Rogača sam po jakoj tramuntani isplovio u utorak oko 11 sati. Do Splitskih vrata došao sam suh, a onda me uhvatila nevera, valovi su postali ogromni. Kod Splitskih vrata doplovi ogromna jahta iz smjera Hvara, valjaju je valovi kao i mene. A na krmi njih pet, šest stoji i slikavaju me – smije se Milan dodajući kako u svoj brod ima puno povjerenje.</p><p>- Ja znam tko je ovaj kaić radio te kako je na proljeće restauriran i plastificiran. Znam što može. Ima on više od 50 godina i da me bacilo more, ja bi se snašao, ali bilo bi mi žao da se nešto dogodi kaiću – kaže nam Milan, inače stalni suradnik HGSS-a već četiri godine, a do sada je sudjelovao u desetak akcija. Za postati članom HGSS-a treba proći zimski i ljetni tečaj te speleospašavanje.</p><p>- Odgojen sam da pomažem drugima. Ako već imam znanje i vještinu, zašto to ne podijeliti?! Volio bih postati gorskim spašavateljem, ali za pomoći drugome u nevolji ne trebaš biti spašavatelj. Ne ovisi to o meni jer se u stanicu pristupa na poziv, odnosno na prijedlog dvojice završenih gorskih spašavatelja – skroman je Milan koji je i član planinarskog društva HPD Mosor koji slavi 95. godina postojanja, on je i planinarski vodič, bavi se ronjenjem, sportskim penjanjem, speleologijom, visokogorstvom...</p>