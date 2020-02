U manifestu mržnje hvalio se kako nikad nije bio sa ženom...

Donald Trump i Jurgen Klopp pokrali su moje ideje. Nikad nisam imao vezu sa ženom, ni fizičku ni bilo kakvu emotivnu. I u posljednjih 18 godina, to je bio moj svjesni odabir. Njemačka ima problem sa strancima. Ali ne samo s njima nego i vlastitim narodom. Pola populacije treba riješiti.

To su samo neke od nebuloznih teza koje je u svom manifestu iznio Tobias R. (43), čovjek koji je šokirao njemačku masakrom u gradu Hannau. Prije nego je sebi oduzeo život, ubio je deset ljudi: devet gostiju u nargila barovima i svoju majku.

- Ovo su naši dečki. Katastrofa, nevjerojatno - ispričao je Kemal Kocak, vlasnik zalogajnice u blizini kafića Arena koji je bio meta Tobiasa R. u Hanauu. Jutro nakon napada šokirani muškarac ispričao je za Frankfurter Rundschau da je sinoć stigao gotovo istovremeno s policijom na mjesto zločina. Kaže da je vidio krvave ljude na cesti, a da je u Areni ubio 20-godišnjeg mladića iz Turske te 20-godišnjaka porijeklom iz BiH kao i konobaricu iz Poljske. Ovdje je ukupno ubijeno petero ljudi, a četvero je ranjenih. Tursko veleposlanstvo u Berlinu potvrdilo je da je među žrtvama petero njihovoih državljana.

Ali Mengücek (49) već 40 godina živi u četvrti koja je noćas bila mjesto masovnog pokolja koji je uzdrmao cijelu Njemačku. Za Deutsche Welle ispričao je kako je sa dvoje djece hodao kući i prošao pored grupe od četiri muškaraca. Stajali su u razmaku od 30-ak metara i Ali je ispričao kako se sjeća da je rekao kćerima da požure.

