Pokolj u Njemačkoj: Napadača i još jedno tijelo pronašli u kući

Napadač osumnjičen za ubojstvo devetero ljudiu zapadnom njemačkom gradu Hanauu pronađen je mrtav u svom domu, objavila je policija u četvrtak.

Još jedno tijelo pronađeno je u kući napadača u Hanauu, gradu istočno od Frankfurta gdje su se odvijale pucnjave.

- Nema naznaka da su umiješani i drugi osumnjičeni - objavila je policija na Twitteru. Navode da je jedno od pronađenih tijela najvjerojatnije napadač.

❗ #Update nach #Schießerei in #Hanau ❗



Mutmaßlicher Täter wurde leblos an seiner Wohnanschrift in #Hanau aufgefunden. Zudem entdeckten Spezialkräfte der Polizei dort eine weitere Leiche.



Die Ermittlungen dauern an.



Aktuell gibt es keine Hinweise auf weitere Täter.