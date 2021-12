U Međimurskoj županiji u protekla 24 sata zabilježeno je 76 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a dvoje je umrlih, priopćio je u subotu županijski Stožer civilne zaštite u subotu.

Prema podacima županijskog Zavoda za javno zdravstvo, u protekla 24 sata obrađeno je 235 uzoraka, od čega su evidentirana 74 pozitivna nalaza na SARS-CoV-2 virus, što je 31,4 posto pozitivnih od broja testiranih.

Iz drugih županija prijavljen je jedan pozitivan slučaj kod osobe s prebivalištem ili boravištem u Međimurskoj županiji, a također kod jedne osobe virus je evidentiran na temelju kliničke slike.

Do danas je u mikrobiološkom laboratoriju Zavoda za javno zdravstvo uzeto 89 227 uzoraka, ne računajući testiranja građana u drugim ustanovama unutar i izvan Međimurske županije.

U Županijskoj bolnici Čakovec hospitalizirano je 114 pacijenata pozitivnih na SARS-CoV-2 virus, među kojima je šest na iznazivnoj respiraciji. U protekla 24 sata hospitalizirano je 12, a otpušteno 14 osoba.

Dvoje je umrlih, 78-godišnja žena i 66-godišnji muškarac, priopćili su iz Stožera.

U protekla 24 sata oporavilo se 139 ljudi pa je broj pozitivnih osoba na današnji dan 839.

Cijepljenje

Iz Županijskog stožera navode da se građani mogu cijepiti svakim radnim danom od 9 do 13 sati u Zavodu za javno zdravstvo Međimurske županije te od 13 do 18 sati u trijaži Županijske bolnice Čakovec.

Danas se cijepljenje provodi u školskoj sportskoj dvorani Osnovne škole Prelog do 13.30 sati, a u subotu, 18. prosinca, cijepljenje će biti u Murskom Središću.

Za cijepljenje nije potrebna prethodna najava, a cijepit će se s 1., 2., i 3. dozom svim dostupnim cjepivima. Svi građani kojima je prošlo šest mjeseci od cijepljenja 2. dozom, mogu se cijepiti 3. dozom.

Testiranja

Stožer civilne zaštite Međimurske županije priopćio je da zdravstvene ustanove s područja Međimurske županije provode testiranja brzim antigenskim testovima (BAT) u Domu zdravlja Čakovec, svaki radni dan od ponedjeljka do petka od 12 do 14.30 sati te u subotu i nedjelju od 8.30 do 12 sati ,na parkiralištu u šatoru iza Županijske bolnice Čakovec.

Testiranje se provodi i u Zavodu za hitnu medicinu Međimurske županije, u Ispostavi Mursko Središće, nedjeljom od 8.30 do 12 sati i srijedom od 14 do 16 sati te u Ispostavi Prelog, ponedjeljkom i srijedom od 12 do 14 sati. Građani se mogu testirati i u Županijskoj bolnici Čakovec ponedjeljkom, srijedom i petkom od 6 do 8 sati.

Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije svakodnevno, od ponedjeljka do subote, provodi PCR testiranja na parkiralištu u šatoru iza Županijske bolnice Čakovec, od 7,30 do 8 sati.