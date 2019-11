U Ministarstvo stigli čelnici sindikata, očekuju pregovore

Danas očekujemo da se konačno nastave pravi pregovori. Ukoliko Vlada misli imati konačnu odluku "take it or leave it" (uzmi ili ostavi), onda nas nije trebala zvati - poručio je Branimir Mihalinec iz Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama uoči sastanka.

Iako uz Vlade nisu htjeli otkriti prije sastanka kakva je ponuda, ministrica obrazovanja Blaženka Divjak istaknula je kako je izmjenjena. Podsjetimo, prva ponuda bila je analiza postojećeg cjelokupnog sustava plaća i potencijalno povećanje koeficijenta za dva posto od srpnja ako do tad ne bude gotova nova Uredba o koeficijentima složenosti poslova.

- Čut ćemo sad tu ponudu i vjerujem da ćemo o tome dalje pregovarati - dodao je Mihalinec.

Na pitanje pod kojim uvjetima planiraju zaustaviti štrajk u školama, Mihalinec je istaknuo da pod uvjetom ako članovi i zaposleni koji su sudjelovali u štrajku prihvate Vladinu ponudu. A spomenuo je i kompromis koji su ponudili Vladi prošlog tjedna, no o detaljima nije htio govoriti.