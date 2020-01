U Mostaru gužva i prije 7: Više glasača nego u prvom krugu...

Nema od ovoga nikakve koristi, ali eto... Narod ide na glasovanje, sažeo je razmišljanja mnogih koji glasuju u inozemstvu jedan glasač u Mostaru komentirajući gužve na glasačkim mjestima. A te gužve u u Mostaru počele su još prije otvaranja birališta. Kada su birališta otvorena točno u sedam sati ispred je već bilo više od stotinu ljudi koji su čekali. Prvi koji je zaokružio svoj listić i izišao je glasač iz Posušja. Njemu je do Mostara trebalo sat vremena vožnje što znači da je morao krenuti ranom zorom, oko šest sati. Sunčano vrijeme na glasovanje je izvuklo više ljudi nego prije dva tjedna u prvom krugu, kada je u BiH glasovalo 24.646 ljudi.

- Evo me prvi sam, kazao nam je sa smiješkom dodajući kako očekuje da na Pantovčaku neće biti promjena, ali da će se na bolje promijeniti politika prema Hrvatima u BiH.

I nakon prvog kruga predsjedničkih izbora, predsjednik HDZ-a BiH i predsjedatelj Doma naroda Parlamenta BiH Dragan Čović kazao je kako se poruke s Pantovčaka daleko čuju.

- Sad je već jednostavnije. Bit će veća izlaznost u BiH, nadam se i u Hrvatskoj nego u prvom krugu, kazao je Čović koji je odgovarao i na pitanje je li HDZ organizirao autobuse za prijevoz glasača?

- HDZ će organizirati sve što treba da svaki Hrvat koji želi glasovati može doći u Mostar, u Vitez, u Livno, u Banja Luku... Sve što treba. To je najozbiljnija politička stranka, vrlo organizirana i sve što zatreba da nitko ne ostane doma ako želi doći na glasačko mjesto, jer je vrlo malo glasačkih mjesta, kazao je Čović. Autobuse u Mostaru nismo vidjeli, DIP-a su ranije priopćili kako autobusi koji glasače voze na izbore ne smiju imati stranačka obilježja te da sve koji žele moraju primiti. Čovića smo pitali da prokomentira i izjavu Zorana Milanovića koji je u ovoj kampanji kazao kako je 'on bio u Mostaru kada je doslovno gorjelo' i kako će s njom surađivati ako dođe na Pantovčak?

- Ja sam siguran da će se nastaviti kontinuitet predsjednice RH, a što se tiče gospodina Milanovića on je dao jedan poseban obol u svom predsjedanju Vladom RH u to vrijeme koje je za nas bilo vrlo značajno. I to znamo cijeniti, kazao je Čović.