U mreži našao i spasio želvu: 'Bio nam je baš dobar osjećaj'

- Prođe ovaj dan, dan kao san. Ali prođe na drugi način. Prođe u skladu - napisao je Vladan Bjedov, profesionalni ribar iz Podgore uz snimku spašavanja morske želve koja je zapela u njegovu mrežu.

- Bio nam je zadnji dan koćarenja u Hvarskom kanalu, molo dalje od mjesta Igrane. Lijep je dan, lijepa bonaca, sin i ja smo potezali tek nešto više od sata vremena, inače prođe i dva, tri sata prije nego što izvlačimo mrežu. Ali došao mi je neki osjećaj koji me naveo na salpavanje. Kad smo izvukli mrežu, imali smo što i vidjeti. Kornjača je već sva bila u nekim plastičnim nitima i mrežicama, puno ljudi baca plastiku u more. Očistili smo je od svega toga i vratili u more - kaže.

Bjedov je nježno pomilovao želvu po glavi i spustio je natrag u more, a ona je otplivala svojim putem.

- Bio je baš lijep, dobar osjećaj. Šteta što se nije okrenula i mahnula - kroz smijeh prepričava Bjedov.

- Bilo bi dobro da više ljudi postane svjesno koliko je zagađenja, najlona u moru, mikroplastike, koliko našim mrežama znamo izvući svakakvog smeća. Nadam se da će ljude koji to vide navesti na dobra djela, da paze i da čuvaju majku prirodu - kazao nam je.