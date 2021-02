Odlikovani zamjenik ravnatelja policije i sadašnji načelnik PU splitsko-dalmatinske, Dražen Vitez (55), potrošio se radeći posao 500 kilometara udaljen od obiteljskog doma.

Kako piše Slobodna Dalmacija, potvrdio je kako od 1. ožujka ide u mirovinu nakon 37 godina radnog staža. Znakovito je dodao kako su se pojavili neki drugi planovi i kako mora misliti na sebe.

Šef sigurnosti u Podravci?

Iako nije potvrdio, uskoro bi trebao preuzeti mjesto direktora korporativne sigurnosti u Podravci.

Šefica tog domaćeg prehrambenoga giganta odnedavno je bivša potpredsjednica Vlade Martina Dalić koja je s Vitezom u vrlo dobrim odnosima.

- Ja sam u sustavu već 37 godina i čovjek se zasiti, treba malo misliti i na sebe, a i pojave se neki drugi planovi - kazao je kratko za Slobodnu Dalmaciju.

'U Splitu i okolici nije bilo nikoga za to mjesto?'

No budući posao izvukao je i problem, s kojim se budući umirovljenik borio. Naime, on je na mjesto načelnika PU splitsko-dalmatinske postavljen privremeno u listopadu 2017., a to se produljivalo svakih šest mjeseci.

- Zanimljivo je samo koliko je to koštalo državu jer očito nigdje u Splitu i okolici nije bilo kadra za načelnika PU, a s druge strane kadar iz Splita dolazi u Zagreb. Plaćeni su mu bili svi troškovi, ali se zato ‘obične’ policajce ucjenjuje ako zatraže putne troškove da će završiti negdje na otoku ili u Lici. To onda i naprave za primjer drugima - komentirao je Vitezovu problematiku Mario Puškarić iz Sindikata policijskih službenika.

Traženi MUP-ovi kadrovi

Dodao je kako je načelnik postao samo jedan u nizu najpoželjnijih MUP-ovih kadrova za koje se otimaju domaće kompanije. Podsjetimo, bivšeg ravnatelja policije Vladu Dominića zaposlio je Hrvatski nogometni savez.

Bivši šef policijskog Uskoka Marijo Bertina brine za sigurnost turističkog raja Novalje, a Marijan Tomurad, nekadašnji načelnik PU zagrebačke, postao je direktor Službe interne kontrole i prevencije zlouporabe u Croatia osiguranju.

Policajce vole zaposliti i bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić te zagrebački gradonačelnik Milan Bandić.

Zanimljivo je, ako Viteza u Podravci budu doškolovali za certificiranog menadžera korporativne sigurnosti, predavat će mu kolege i uzdanice HDZ-a Robert Kopal i Damir Trut.