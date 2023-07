U najvišoj hrvatskoj zgradi otvorili AC Hotel, iz njega puca veličanstven pogled na Split

Nakon što je prije nekoliko dana Dalmatia Tower u Splitu, inače najviša zgrada u Hrvatskoj, dobio uporabnu dozvolu, danas je s radom započeo AC Hotel by Marriott Split koji se smjestio na samom vrhu te građevine.

AC Hotels by Marriott dio je portfelja Marriott Bonvoy, a od danas debitira na hrvatskom tržištu.

Foto: Edvard Nalbantjan

Westgate Tower u Splitu najviši je nebodere u Hrvatskoj, visok 135 metara, a s njega se pruža spektakularan pogled na Jadransko more i čitavu splitsku panoramu. Time će novi hotel korisnicima pružiti The Perfectly Precise Hotel iskustvo, napominju u priopćenju.

Foto: Edvard Nalbantjan

- "Oduševljeni smo što širimo prisutnost Marriott Bonvoya i predstavljamo AC Hotels kroz iznimno korisničko i dizajnersko iskustvo u Hrvatskoj. Split kao kulturno i turističko središte Hrvatske nudi brojne znamenitosti poput Dioklecijanove palače pod zaštitom UNESCO-a, a tu su i beskrajne mogućnosti uživanja u modernoj mediteranskoj kuhinji, uzbudljivom noćnom životu i rajskim plažama. Bez obzira je li riječ o gostima koji istražuju bogatu povijest grada, započinju avanturu po otocima ili održavaju poslovne sastanke, ovaj će hotel biti savršena baza za njihov besprijekoran doživljaj - izjavila je Sandra Schulze-Potgieter, potpredsjednica Marriott Internationala za premium i odabrane brendove u Europi, na Bliskom istoku i u Africi.

Foto: Edvard Nalbantjan

Splitski Westgate Tower osmislio je arhitekt Otto Barić.

- Formiran je kroz čiste moderne linije i estetski proporcionalne prostore. Čista, umirujuća i topla paleta boja uz korištenje prirodnih materijala poput hrasta, patiniranog mjeda i tapeta s efektom lana, omogućuje prostorima unutar hotela međusobno stapanje dok su zajednički prostori dizajnirani kako bi pružili maksimalnu udobnost i funkcionalnost, a što ih čini savršenima za poslovne sastanke i druženje. Suvremeni minimalistički dizajn 214 soba i apartmana omogućuje gostima da prostor koriste na način koji im najviše odgovara nudeći pritom dovoljno prostora za pohranu prtljage ili udobno radno mjesto. Radoznali putnici kroz potpuno ostakljeni toranj mogu uživati u pogledu na rimski akvadukt stariji od 1700 godina koji se proteže pored hotela, a iz baš svake sobe pruža se pogled na tirkizno more i impresivnu panoramu grada koji živi 24 sata na dan - ističu.

Foto: Edvard Nalbantjan

Od ostalih sadržaja nudi brojne gastro delicije, SPA, teretanu...

- Otvorenje AC Hotel by Marriott Split označava uzbudljivo poglavlje za lokalnu hotelsku industriju tim više što Marriott International u Hrvatskoj debitira s brendom AC. Nadamo se značajnom doprinosu gospodarskom rastu regije kroz privlačenje poslovnih i turističkih gostiju te razvoj korporativnih partnerstava. Također, radujemo se prvim gostima u AC Hotel by Marriott Split ali i predstavljanju naše prepoznatljive ponude - kaže Ljubica Bauk, generalna direktorica hotela AC Hotela by Marriott Split.