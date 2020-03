'Zatresao se Kaptol i ja sam skočio u vatrogasnu odoru'

Sve se odvilo jako brzo, a ja sam, nakon što sam se uvjerio da su svi moji dobro, nazvao svog zapovjednika DVD Kustošija i stavio se na raspolaganje. Znao sam da sigurno ima ljudi u gradu kojima treba pomoći i da sam korisniji vatrogascima nego kod kuće, govori za 24sata Domagoj Koružnjak, bogoslov na Kaptolu i operativni vatrogasac DVD-a Kustošija.

Odmah nakon potresa preko redovničke odore navukao je vatrogasno odijelo i krenuo u akciju.

- Potres me kao i druge bogoslove zatekao na Kaptolu u Bogosloviji. Sve se jako brzo odvijalo. Reakcija rektora i poglavara je bila odlična. Kad sad razmišljam o tim prvim minutama nakon potresa zanimljivo je koliko sam ustvari uspio ostati pribran u tom trenutku. Čak sam odmah nakon što je prestalo tresti uzeo jaknu obišao cijeli 3. kat naše zgrade - priča nam u jednom dahu Domagoj i odmah nastavlja:

- Išao sam od sobe do sobe, otvarao vrata i provjeravao da nije netko ostao slučajno u sobi. Usput sam dečkima koji su bili na hodniku govorio da uzmu jakne i spuste se po stepenicama u dvorište. Tek kad sam se uvjerio da su se svi spustili dolje onda sam i ja sišao u dvorište - rekao je Domagoj.

Nakon brze reakcije u Bogosloviji, Domagoj je zajedno s kolegom otišao kući u Kustošiju.

- Dok smo se vozili nazvao sam svoje doma da provjerim kako su te se zatim odmah javio u zapovjedništvo DVD-a „Kustošija“. Došao sam u naš vatrogasni dom, obukao radno odijelo i zajedno s drugim članovima DVD-a otišao na akciju - rekao je Domagoj koji je jučer proslavio svoj 24. rođendan, a iduće godine trebao bi biti zaređen za đakona.

Od svoje desete godine je član vatrogasne mladeži, a od 18. godine je operativni vatrogasac što znači da ima položeni ispit za vatrogasca i valjani liječnički ispit. Sa svojim vatrogasnim društvom bio je prošle nedjelje raspoređen na potezu od Črnomerca do Britanca sa zadatkom čišćenja Ilice koja je na mnogim mjestima bila zatrpana i neprohodna.

- Zadaća je bila da osiguramo promet za vozila hitnih i interventnih vozila. Došli smo već oko 9 sati na teren i radili neprekidno do 15 sati. Bilo nas je oko 20 iz moje postrojbe - priča nam Domagoj.

Svi su nosili zaštitnu opremu jer nisu smjeli zaboraviti na opasnost od zaraze. U 21 sat su dobili zapovijed da idu svojim kućama, ali da ostanu dostupni jer će možda biti još intervencija.

- Jako sam ponosan na sve dečke i cure iz DVD-a- rekao je Domagoj, a i oni su na njega.

Zapovjednik DVD Kustošija Darko Baranašić rekao je da Domagoj daje cijelo srce u svemu što radi.

- On je čista pozitiva, a ja sam kao zapovjednik sretan što je s nama. No, kada se zaredi to više neće biti moguće - govori nam zapovjednik vatrogasaca s Kustošije, a to nam kaže i Domagoj.

On bi se iduće godine trebao zarediti te potom biti raspoređen u jednu od župa.

- Ovo su moji zadnji trzaji u operativnom vatrogastvu - rekao nam je.

Prije tri godine otišao je pomoći gasiti veliki požar u Splitu. Tada je rekao da kada je upalio TV pred njim su se pojavile slike užasa i nije mogao sjediti prekriženih ruku te je baš kao i prošle nedjelje, poslao poruku zapovjedniku da ga digne ako bude slao ljude u Dalmaciju. Roditelji su ga molili da ne ide, djed je plakao, ali on je morao otići i pomoći.

- Vatrogastvo je utjecalo na odabir svećenstva kao mog životnog poziva jer sam tamo na praktičan način naučio pomoći ljudima kojima je najpotrebnije - zaključio je Domagoj.

