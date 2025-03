U nedjelju kiša i olujna bura, za jednu regiju izdan crveni alarm!

U nedjelju na sjevernom Jadranu i u većini predjela unutrašnjosti djelomice, povremeno i pretežno sunčano. Oblačnije u Gorskoj Hrvatskoj te u Dalmaciji gdje će mjestimice biti kiše, na jugu i pljuskova, moguće i grmljavine, a od sredine dana postupno smanjenje naoblake.

Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu vjetrovito uz umjerenu i jaku buru s olujnim udarima, podno Velebita moguće i orkanskim. Najniža temperatura zraka većinom od -2 do 2, a na Jadranu od 6 do 10 °C. Najviša od 5 do 10, na Jadranu između 12 i 15 °C.

Crveni alarm izdan je za velebitski kanal zbog jake, mjestimice i olujne bure. Dok žuti alarm izdan za riječku, kninsku, splitsku regiju zbog moguće jake kiše i olujne bure s udarima.

Foto: DHMZ

- Od ponedjeljka na kopnu pretežno sunčano, ujutro lokalno uz maglu. Vjetar će izostati, pa zbog jačeg noćnog ohlađivanja zraka treba računati na jutarnje minuse. No dnevna temperatura će osjetno porasti, osobito u srijedu.

U novom tjednu na Jadranu sunčano te iz dana u dan sve toplije. Bura će u ponedjeljak postupno slabjeti, no još će prijepodne podno Velebita biti olujnih udara. Od utorka će puhati slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, a jutarnja temperatura bit će malo niža - prognozirala je za HRT Tomislava Hojsak, dipl. ing. iz DHMZ-a.