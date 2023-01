U neredima u Brazilu uhićeno oko 400 Bolsonarovih pristaša: 'Vandali, fanatični fašistil...'

Pristaše brazilskog krajnje desnog bivšeg predsjednika Jaira Bolsonara upali su u nedjelju u Kongres, predsjedničku palaču i Vrhovni sud u glavnom gradu Braziliji, u mračnom podsjećanju na invaziju pristaša Donalda Trumpa na američki Capitol prije dvije godine.

Nakon nekoliko sati, policija je vratila kontrolu nad građevinama. Uhićeno je preko 400 ljudi.

Ljevičarski predsjednik Luiz Inacio Lula da Silva, koji je porazio Bolsonara na izborima u listopadu, najavio je "saveznu sigurnosnu intervenciju" u Braziliji koja će trajati do 31. siječnja nakon što su prosvjednici uspjeli nadvladati snage sigurnosti. Otprilike tri sata nakon početnih izvješća o upadu prosvjednika, snage sigurnosti uspjele su ponovno zauzeti tri najznačajnije zgrade u glavnom gradu.

Lula, koji je inauguriran 1. siječnja, okrivio je Bolsonara za raspaljivanje svojih pristaša nakon kampanje neutemeljenih optužbi o potencijalnoj izbornoj prijevari nakon kraja njegove vladavine obilježene nacionalističkim populizmom.

Predsjednikovi saveznici također su postavili pitanja o tome kako su snage sigurnosti u glavnom gradu Braziliji bile tako nespremne i kako su ih tako lako savladali izgrednici koji su danima na društvenim mrežama najavljivali prosvjede tijekom vikenda.

"Ti vandali, koje bismo mogli nazvati... fanatičnim fašistima, napravili su nešto što nikada nije napravljeno u povijesti ove zemlje", rekao je Lula na konferenciji za novinare tijekom službenog putovanja u državu Sao Paulo. Svi ljudi koji su to radili "bit će pronađeni i bit će kažnjeni", rekao je.

Bolsonarovi pristaše ostavili su trag razaranja iza sebe, bacajući namještaj kroz razbijene prozore predsjedničke palače, poplavivši dijelove Kongresa protupožarnim sustavom i uništivši svečane prostorije u Vrhovnom sudu.

Upad tisuća prosvjednika odjevenih u žuto i zeleno u Kongres, Vrhovni sud i predsjedničku palaču u glavnom gradu Braziliji, kulminacija je višemjesečnih napetosti nakon glasovanja u Brazilu 30. listopada. Bolsonaro, Trumpov saveznik koji još nije eksplicitno priznao poraz, plasirao je lažnu tvrdnju da je brazilski elektronički sustav glasovanja sklon prijevarama, što je potaknulo nasilni pokret poricatelja rezultata izbora.

- On to potiče putem društvenih mreža iz Miamija. Svi znaju da postoje različiti govori bivšeg predsjednika koji to ohrabruju - rekao je Lula.

Bolsonaro je šutio gotovo šest sati o kaosu u Braziliji prije nego što je na Twitteru objavio da "odbacuje" Luline optužbe.

Bivši predsjednik, koji je rijetko govorio u javnosti otkako je izgubio na izborima, također je rekao da su mirni prosvjedi dio demokracije, ali da je upadom i oštećivanjem javnih zgrada "prijeđena granica".

On je 48 sati prije završetka svog mandata odletio na Floridu i izostao je s Luline inauguracije. Nasilje u Braziliji predstavlja glavobolju za američke vlasti dok raspravljaju o tome kako se nositi s njegovim boravkom na Floridi. Istaknuti demokratski zastupnici rekli su da Sjedinjene Države više ne mogu dati Bolsonaru "utočište" u zemlji.

Guverner Brazilie Ibaneis Rocha, dugogodišnji Bolsonarov saveznik koji se suočava s teškim pitanjima nakon sigurnosnih propusta u nedjelju, rekao je na Twitteru da je više od 400 ljudi uhićeno i da vlasti rade na identificiranju ostalih. Invaziju su osudili čelnici diljem svijeta.

Američki predsjednik Joe Biden nazvao je događaje "napadom na demokraciju i miran prijenos vlasti", dodajući da brazilske demokratske institucije imaju punu potporu SAD-a.

- Korištenje nasilja za napad na demokratske institucije uvijek je neprihvatljivo. Pridružujemo se Luli u pozivanju na trenutni prekid ovih radnji - napisao je američki državni tajnik Antony Blinken na Twitteru.

Najčitaniji članci