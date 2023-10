U New Yorku tisuće ljudi na ulici traže "Slobodu za Palestinu"

Uz povike "Oslobodite Palestinu", više tisuća ljudi okupilo se u petak u središtu New Yorka tražeći prekid "izraelske kolonizacije" i osudivši američku potporu Izraelu, zabrinuti zbog vojnih operacija u Gazi.

U megapolisu, raskrižju svih mogućih zajednica i vjera, mnoštvo palestinskih zastava moglo se vidjeti na ulici Broadwayju, nadomak Times Squarea, izvijestio je AFP.

Sudionici skupa, većinom mladi različitog podrijetla, s kefijama i šalovima, pozvali su na "oslobađanje" Palestine i optužili Izrael za "genocid", šest dana nakon Hamasovih krvavih napada u kojima je u Izraelu poginulo više od tisuću civila. Otad Izrael neprekidno bombardira Pojas Gaze i poziva civilno stanovništvo da napusti sjever tog siromašnog teritorija, najavljujući veliku kopnenu ofenzivu.

Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS

"Silno sam zabrinuta, to mora prestati", rekla je 43-godišnja profesorica Liz Zacharia koja živi u New Yorku, a otac joj je iz Jeruzalema. Misli da se "izraelski kolonijalni projekt mora zaustaviti jer samo pojačava nasilje i progon Palestinaca".

Na mnogim transparentima pozivalo se na prekid izraelskog "genocida" i "aparthejda". "Od Rijeke (Jordana) do mora, Palestina će biti slobodna", skandirali su prosvjednici, što se smatra pozivom židovskih organizacija na uništenje izraelske države. Na velikom broju transparenata bile su poruke kojima se traži prekid američke "potpore" Izraelu.

New York, megapolis s 8 do 9 milijuna stanovnika, od kojih su 1 do 2 milijuna Židovi, od subote živi u ritmu skupova potpore palestinskoj stvari i skupova solidarnosti s izraelskim žrtvama Hamasovih napada. Poput ostatka Sjedinjenih Država, mnogi skupovi su organizirani u kampusima, pa tako i na uglednom sveučilištu Columbiji.