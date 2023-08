U Njemačkoj obilježavaju 62. godišnjicu gradnje Berlinskog zida: Odali počast svim žrtvama

Sudjelujući u nekoliko događanja duž bivše granice koja je fizički podijelila Istočnu od Zapadne Njemačke 13. kolovoza 1961., predstavnici njemačkih političara i društva odaju počast ljudima koji su poginuli ili su ubijeni u pokušaju bijega iz tadašnjeg komunističkog režima nekadašnje Demokratske Republike Njemačke (DDR).

Godišnjica je i prigoda za odavanje počasti svim obiteljima koje su desetljećima bile razdvojene te svima onima koji su trpjeli zbog strogih ograničenja sloboda.

- Zid je podijelio obitelji, prijatelje, on je iščupao ljude iz njihovih sredina i prouzročio nevjerojatnu količinu patnje - rekao je u nedjelju Bodo Ramelow, premijer Turinške, njemačke savezne pokrajine koja je nekada bila u sastavu bivše DDR.

Svoje misli Ramelow je uputio svima onima kojima su bile "uskraćene slobode, koji su bili špijunirani, progonjeni, isključeni i zatvarani".

Odavanje počasti uključuje misu u berlinskoj Kapeli pomirenja, polaganje vijenca u ime vlade kod spomen ploče na Bernauer Strasse blizu berlinskog Mauerparka.

Odaje se i počast tada osamnaestgodišnjem Peteru Fechteru kojega su ustrijelile pogranične straže i ostavile da iskrvari do smrti na zidu u kolovozu 1962. godinu dana nakon podizanja zida. Mnoštvo se tada okupilo na zapadnoj strani zida no nije moglo pomoći Fechteru jer je on pao na istočnoj strani, a pogranične straže nisu mu htjele pomoći.

Komemoracija se održava u ulici Zimmerstrasse blizu poznatog prijelaza Checkpoint Charlie.

U obližnjem gradiću Teltow u Brandenburgu, političari regije odaju počast dvjema žrtvama, a to su Peter Mädler i Karl-Heinz Kube, ubijeni 1963. i 1966. u pokušaju bijega.

Zid je bio izgrađen uglavnom kako bi zaustavio egzodus istočnih Nijemaca na zapad, jer je gubitak radne snage usporavao gospodarstvo. Lideri tadašnje DDR objašnjavali su da zid štiti građane te zemlje od kapitalizma.

Zid u njemačkoj prijestolnici bio je otprilike 155 kilometara dug i dijelio je cijele zajednice ljudi više od 28 godina.

Preostali dio Istočne Njemačke, osim Istočnog Berlina, činilo je pet njemačkih saveznih pokrajina odsječenih od Savezne Republike Njemačke u ljeto 1952. kada su istočnonjemačke sigurnosne službe uspostavile pet kilometra široko područje uz granicu sa Zapadnom Njemačkom.

Prema podacima Zaklade berlinski zid, najmanje 140 ljudi ubijeno je na samome zidu u pokušaju bijega iz Istočne Njemačke.

Zid je srušen 9. studenoga 1989., u šokantnom preobraćenju istočnonjemačkih vlasti nakon čega je zemlja ponovno ujedinjena.