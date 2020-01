U nove pobjede: 'Moj Šimun uskoro će hodati bez pomoći'

Maleni Šimun u ožujku bi trebao prvi put samostalno prohodati. Prošlog tjedna za njega je izrađena specijalna proteza koja se savija u koljenu, a sad s njim vježbaju najbolji terapeuti.

Pogledajte video:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Naši su terapeuti tražili još 40 sati fizikalne terapije i računaju da ostanemo još 2-3 mjeseca. Odlično se prilagodio protezi, ali mišići još nisu dovoljno jaki da podnesu opterećenje. A i Šimun ima blokadu jer nikako da svlada strah, pa čim shvati da ga nitko ne pridržava, uplaši se i gleda kako se dohvatiti bilo čega u blizini. Terapeuti kažu da je to sasvim normalno jer on nikada do sada nije stajao i ovisio o vlastitoj ravnoteži – rekla je Šimunova majka Martina Stojanović te dodala kako je zahvalna Stanu Pattersonu, čovjeku koji je na čelu Prosthetic & Orthotic Associatesa (POA), koji su besplatno izradili protezu za Šimuna. Proteza je specijalna jer se savija u koljenu i presvučena je karbonskim vlaknima.

'Bojimo se sljedeće operacije, ali tješi nas činjenica da medicina iz dana u dan napreduje.'

– Proteza je izrađivana pod budnim okom i u vještim rukama Ricka Schultza, koji i sam ima protezu i sa svojim je timom uložio iznadljudske napore da je Šimun dobije što prije kako bi počeo vježbati svoje prve samostalne korake – rekla je Šimunova majka te dodala da i Šimunova fizikalna terapeutkinja Dayle u obiteljskim krugovima ima mladića koji je prije dvije godine izgubio noge u prometnoj nesreći. On je danas aktivan sportaš koji studira i živi punim plućima i velika im je inspiracija.

– Upoznali smo ljude diljem svijeta koji dolaze na ovo mjesto i koji godinama koriste proteze, oni kažu da nakon POA sve druge proteze nemaju smisla... I vjerujemo im jer se Šimun u svoju zaljubio na prvi pogled! Rick nas je iznenadio jer je našem lavu Šimunu personalizirao protezu oblogom iz crtića ‘Kralja lavova’ - kaže majka Martina te dodaje kako pretpostavljaju da će Šimunu, koji raste, krajem godine morati doći po novu protezu. Nakon što završi liječenje kod dr. Paleya, Šimun odlazi u bolnicu Arnold Palm u Orlandu, gdje će mu odraditi dijagnostiku i pokušati pronaći rješenje za probleme vezane uz njegovu primarnu dijagnozu, spina bifida meningomyelocele. Djeca oboljela od spine bifide često su u invalidskim kolicima, a sreća u nesreći je to što Šimunu nisu oštećeni živci koji pokreću noge. Ali pogođeni su živci koji kontroliraju mokraću i stolicu, pa ga majka svakodnevno kateterizira i rješava problem opstipacije.

– Nadamo se da će Šimun moći početi jedan novi, kvalitetniji i zdraviji život, koji zaslužuje svako dijete na ovom svijetu - kaže majka Martina.