U Novigradu dalmatinskom sve fekalije iz novih vikendica završavaju direktno u moru

Dio kuća u naselju Crnopalj u Novigradu svoje odvodne cijevi ispuštaju ravno na more bez pročišćivanja kao i cijevi bazena čije kemikalije idu ravno na plažu. Naime spomenuto naselje nema odvodnju, a nisu se niti praznile kamionima odvodnje, piše Morski.hr.

Foto: Morski hr

- Sve vode iz kuća idu u more bez pročišćavanja. Te kuće se nikad nisu praznile kamionima odvodnje. "Sve će oni to srediti", kažu mi odgovorni kad god ih zovem. Hoće tako što naspu tampone od 60 cm ispod kojih curi ovo što curi. Zvala sam i agencije koje nude ove nekretnine na prodaju i rekla im: "Molim vas gospodo, stavite Nijemcu u oglas da se govna prazne u more, pa da budete iskreni prema kupcima". Onda su me zvali iz agencije da to nije istina, pa sam im ja slala snimke, koje potvrđuju suprotno! Živimo u naselju u kojem nema komunalno, odvodnja i plažu, ništa, a strancima se ovo prodaje skupo - rekla je Nediljka Mikecin za Morski.hr, dok ih komunalni redar Damir Anzulović, uvjerava 'ne virujte babama, virujte meni'

Foto: Morski hr

- Niti jedan ispust ne iđe u more i to šta van govore te babe, nije istina. Ljudi su znali isprazniti u more jednom godišnje bazen, šta ima veze i to manjim cijevima. Ajde vi men' rec'te, jel' njima u interesu ispuštati gostima u more. Ja san bija na terenu, nema nijedna kuća s kanalizacijskim ispustom prema moru - objašnjava komunalni redar i pokušava novinare uvjeriti da se radi o tankim cijevčicama, a ne cijevi promjera kanalizacijskog ispusta.

Damir Anzulović, čiji rođak, kako tvrdi gospođa Micekin, a Damir nije demantirao, ispustio svoj bazen direktno u more, dok je drugi gospodin Slovenac, autor ovih kanalizacijskih cijevi koje su vidljive svima osim komunalnom redaru, doznaje Morski.hr.