U obračunu u Vrapču jedan je čovjek mrtav, a drugi ozlijeđen

<p>U kasnim večernjim satima došlo je do tučnjave više ljudi u zagrebačkom naselju Vrapče, potvrdili su nam to iz PU zagrebačke. Jedan čovjek je izgubio život, dok je drugi ozlijeđen. Kako doznajemo, došlo je do okršaja noževima. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>Na terenu je policija koja upravo radi očevid kao i državno odvjetništvo.</p><p>Sve je ograđeno i policija ispituje svjedoke.</p><p><em>Uskoro više...</em></p>