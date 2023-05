U Osijeku u ponedjeljak kreću prvi pregledi kod liječnika - pacijenti primaju pisma-pozive

"Zdravlje je Vaše najveće bogatstvo. Možete ga očuvati zdravim životnim navikama, ali isto tako ranim otkrivanjem bolesti. Što prije otkrijete bolest, šanse za izlječenje su veće. Upravo zbog toga, Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske s ciljem očuvanja i

unapređenje zdravlja našeg stanovništva u okviru sveobuhvatne reforme zdravstvenog sustava, uvodi preventivne zdravstvene preglede u sklopu obveznog zdravstvenog osiguranja unutar javnog zdravstvenog sustava", stoji u oglednom primjeru pisma kakvo će dobivati svi oni koje se bude pozivalo na preventivne preglede. Dio poziva je već poslan.

Prvi pregledi trebali bi, kako neslužbeno doznajemo, biti u ponedjeljak, u Domu zdravlja Osijek, gdje će se pojaviti i ministar zdravstva Vili Beroš. Neki su građani, dakle, već pozvani na pregled, i odazvat će mu se. Donosimo ogledni primjer "pozivnice" pacijentima da se odazovu.

Kako je i ranije bilo najavljeno iz Vlade, pregledi počinju najprije u Osječko-baranjskoj županiji, a svi građani koji se odazovu na poziv dobit će slobodan dan. Pilot-projekt preventivnih zdravstvenih pregleda provodit će se od svibnja do kraja srpnja u pet županija. Uz Osječko-baranjsku, to su Sisačko-moslavačka, Međimurska, Primorsko-goranska i Splitsko-dalmatinska županija - u svakoj od njih trebalo bi se preventivno pregledati oko 200 osoba u iduća tri mjeseca, što znači da će pozive dobiti najmanje tisuću građana. Pozive će slati Hrvatski zavod za javno zdravstvo, i to starijima od 40 godina koji zadnje dvije godine nisu bili kod obiteljskog liječnika, odnosno nisu bili s njim u kontaktu. U navedenih pet županija čak 25.325 građana nije bilo kod svog liječnika zadnje dvije godine.

Liječnicima će sistematski biti posebno plaćeni. Preglede će obavljati obiteljski liječnici koji to žele, i za to će biti posebno plaćeni. Cijenu pregleda pokrit će Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

Tijekom pregleda putem posebnog panela liječnik će unositi podatke o osobnoj i obiteljskoj anamnezi, stilovima života i navika, pregledu organskih sustava, laboratorijskim pretragama (GUK, lipidogram, PSA) i EKG-u, a ako neki liječnik tako procijeni, može pacijenta uputiti i na daljnje pretrage. Uključeno je i upućivanje na rano otkrivanje raka debelog crijeva, dojke ili pluća ako se osoba do sada nije odazvala na pozive za te probire.

Sve će se moći obaviti u jednom danu, i određenom terminu bez čekanja, s tim da postoji mogućnost da liječnik izda završno mišljenje drugi dan zbog obrade krvnih pretraga.

Osječko-baranjska, Sisačko-moslavačka i Primorsko-goranska županija odlučile su se za model u kojem sve preglede u svojoj ordinaciji obavlja obiteljski liječnik. Međimurska županija odlučila se za kombinaciju, tako da će se dio pregleda provoditi u ordinacijama a dio na punktovima.

Tko dođe na pregled, dobit će slobodan dan, postojat će i pravila za one koji budu spriječeni doći, odnosno za one koji ne dođu, a zakazani su termin prije toga prihvatili. Sve će biti evidentirano - tko se odazvao, a tko nije. U listopadu bi ovaj projekt trebao zaživjeti na nacionalnoj razini, nakon provedene evaluacije pilot-projekta.

Najčitaniji članci